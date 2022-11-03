Водитель-экспедитор в Тагиле поссорился с прохожим и перерезал ему горло

Жителя Нижнего Тагила обвиняют в убийстве в подъезде. По словам старшего помощника главы СУ СК по Свердловской области, ЧП случилось в Ленинском районе города 15 октября. Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
По данным следствия, сообщение о смерти мужчины им поступило из одной из больниц. Гражданину было 39 лет. Медики тогда рассказали, что попал он к ним с колото-резаными ранами шеи. Пострадал он в подъезде дома по улице Ломоносова.
Подозреваемого задержали. Им оказался 52-летний мужчина. Он во всем признался. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, предположительный виновник работал водителем-экспедитором в частной фирме.
Злоумышленник рассказал, что в тот день поссорился на улице с неизвестным ему мужчиной. Они начали драться. Далее конфликт дошел до подъезда. Там он забежал в квартиру за ножом и порезал соперника. После нож он выбросил в реку.
Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.