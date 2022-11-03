TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Водитель-экспедитор в Тагиле поссорился с прохожим и перерезал ему горло

Сегодня, 12:52
Фото: 1MI

Житель Тагила порезал незнакомца из-за внезапной ссоры

52-летний житель Нижнего Тагила зарезал ранее незнакомого мужчину в подъезде из-за конфликта.

Жителя Нижнего Тагила обвиняют в убийстве в подъезде. По словам старшего помощника главы СУ СК по Свердловской области, ЧП случилось в Ленинском районе города 15 октября. Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, сообщение о смерти мужчины им поступило из одной из больниц. Гражданину было 39 лет. Медики тогда рассказали, что попал он к ним с колото-резаными ранами шеи. Пострадал он в подъезде дома по улице Ломоносова.

Подозреваемого задержали. Им оказался 52-летний мужчина. Он во всем признался. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, предположительный виновник работал водителем-экспедитором в частной фирме.

Читайте также:
Зарезавшая 8-летнюю дочь жительница мусульманской деревни на Урале избежала тюрьмыПьяный омич зарезал земляка в ЛесномЖитель закрытого поселка под Нижним Тагилом зарезал сожительницу во время застолья

Злоумышленник рассказал, что в тот день поссорился на улице с неизвестным ему мужчиной. Они начали драться. Далее конфликт дошел до подъезда. Там он забежал в квартиру за ножом и порезал соперника. После нож он выбросил в реку.

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

#Елена Озерова#Криминал#Нижний Тагил#Убийство#Нож#Зарезал#Больница#Суд
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле семьи мобилизованных получили выплаты по 20 000 рублей на человека
Сегодня, 13:17
TagilCity.ru вошел в ТОП-3 самых цитируемых СМИ Свердловской области
Сегодня, 14:10
Луганск взамен Хеба. Какие города-побратимы отказались от дружбы с Нижним Тагилом
Вчера, 16:37
ЦБ обвинил сотрудницу ЕВРАЗа и её родственников в инсайдерской торговле
Сегодня, 11:00
На отсутствие антибиотиков в некоторых аптеках Тагила пожаловалась жительница Вагонки
Вчера, 18:37
Очередной штраф заплатит перевозчик «Союз-НТ» за отсутствие маршруток в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:20