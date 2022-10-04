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Житель закрытого поселка под Нижним Тагилом зарезал сожительницу во время застолья

Сегодня, 08:54
Фото: 1MI
Житель поселка ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом во время распития спиртных напитков зарезал свою сожительницу. По словам мужчины, убивать он ее не планировал.

Мужчине 1968 года рождения было предъявлено обвинение по статье за убийство. В ходе рассмотрения дела государственный обвинитель представил доказательства, что мужчина вечером 3 мая 2022 года находился в состоянии опьянения в квартире на улице Майского ЗАТО Свободный. Там он проживал совместно с женщиной.

В ходе распития спиртного мужчина в какой-то момент взял нож, подошел к сидевшей в кресле сожительницу и нанес не менее двух ударов в верхнюю часть левого бедра и не менее одного удара в грудь с левой стороны. В результате через непродолжительное время женщина скончалась на месте, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сам мужчина в ходе предварительного расследования и на заседании суда свою вину не признал. Он заявляет, что не планировал убивать сожительницу. Суд в результате назначил уральцу 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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#Ирина Кирилова#Криминал#Нижний Тагил#Убийство#Нож#Суд#Приговор
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