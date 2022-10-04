Житель закрытого поселка под Нижним Тагилом зарезал сожительницу во время застолья

Мужчине 1968 года рождения было предъявлено обвинение по статье за убийство. В ходе рассмотрения дела государственный обвинитель представил доказательства, что мужчина вечером 3 мая 2022 года находился в состоянии опьянения в квартире на улице Майского ЗАТО Свободный. Там он проживал совместно с женщиной.
В ходе распития спиртного мужчина в какой-то момент взял нож, подошел к сидевшей в кресле сожительницу и нанес не менее двух ударов в верхнюю часть левого бедра и не менее одного удара в грудь с левой стороны. В результате через непродолжительное время женщина скончалась на месте, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Сам мужчина в ходе предварительного расследования и на заседании суда свою вину не признал. Он заявляет, что не планировал убивать сожительницу. Суд в результате назначил уральцу 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.