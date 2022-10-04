Житель закрытого поселка под Нижним Тагилом зарезал сожительницу во время застолья

В ходе распития спиртного мужчина в какой-то момент взял нож, подошел к сидевшей в кресле сожительницу и нанес не менее двух ударов в верхнюю часть левого бедра и не менее одного удара в грудь с левой стороны. В результате через непродолжительное время женщина скончалась на месте, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.