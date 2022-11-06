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10 щенков в мешке выкинули в гаражную овощную яму под Екатеринбургом

Сегодня, 07:06
Фото: Личная страница Ирины Стригановой ВКонтакте

Под Екатеринбургом неизвестные выкинули в яму 10 щенков в мешке

Неизвестный выкинул 10 месячных щенков в глубокую гаражную овощную яму в Новоберезовском под Екатеринбургом. Животных спасли волонтеры, сейчас они находятся на передержке.

Щенков обнаружила местная жительница в заброшенном гараже, когда вышла на прогулку со своими питомцами. Она услышала писк и решила проверить, откуда исходят звуки. Спуститься в яму свердловчанка сама не решилась и вызвала зооволонтеров.

Прибывшие спасатели достали завязанный мешок, в котором оказались 10 щенков примерно месячного возраста, из них четыре были девочками, а остальные мальчиками. Волонтеры отвезли животных к ветеринару, где их осмотрел медик и взял тесты на различные заболевания и вирусы.

Фото: Личная страница Ирины Стригановой ВКонтакте

Сейчас щенки находятся на передержке, им подыскивают новых хозяев, сообщила в соцсетях волонтер Ирина Стриганова.

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