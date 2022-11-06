10 щенков в мешке выкинули в гаражную овощную яму под Екатеринбургом

Прибывшие спасатели достали завязанный мешок, в котором оказались 10 щенков примерно месячного возраста, из них четыре были девочками, а остальные мальчиками. Волонтеры отвезли животных к ветеринару, где их осмотрел медик и взял тесты на различные заболевания и вирусы.