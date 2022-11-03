«Гетто» для собак опроверг мэр Камышлова

Приют обвиняли в мучениях животных: якобы собственник заведения не кормит собак и содержит в антисанитарных условиях. Глава местной администрации проверил место содержания бездомных и рассказал: информация не соответствует действительности.
ИП Неустроев Денис Евгеньевич соблюдает условия муниципального контракта на этапе содержания собак в пункте кратковременного содержания, — пишет Алексей Половников в telegram-канале.
Со слов главы Камышлова, частное учреждение постоянно проверяется сотрудниками надзорных ведомств. Кроме того, у приюта в наличии запас корма. Фотографии доказательств Алексей Половников опубликовал в социальных сетях.
Теперь приют, который когда-то назвали концлагерем для собак, проверит прокуратура.
Ранее зоозащитники опубликовали видео, на котором показали истощенных собак и клетки, полные фекалий.