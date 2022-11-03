TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Гетто» для собак опроверг мэр Камышлова

Сегодня, 05:17
Фото: Алексей Половников

Мэр Камышлова опроверг создание «гетто» для собак

Мэр Камышлова Алексей Половников побывал в частном приюте для собак, который зоозащитники окрестили как «гетто». Нарушений проверка не выявила.

Приют обвиняли в мучениях животных: якобы собственник заведения не кормит собак и содержит в антисанитарных условиях. Глава местной администрации проверил место содержания бездомных и рассказал: информация не соответствует действительности.

ИП Неустроев Денис Евгеньевич соблюдает условия муниципального контракта на этапе содержания собак в пункте кратковременного содержания, — пишет Алексей Половников в telegram-канале.

Со слов главы Камышлова, частное учреждение постоянно проверяется сотрудниками надзорных ведомств. Кроме того, у приюта в наличии запас корма. Фотографии доказательств Алексей Половников опубликовал в социальных сетях.

Фото: Алексей Половников
Зоозащитники назвали собачьим «гетто» приют в Свердловской области
Узнать подробнее

Теперь приют, который когда-то назвали концлагерем для собак, проверит прокуратура.

Читайте также:
В Нижнем Тагиле на отлов собак планируется выделить дополнительно 600 тысяч рублейЕкатеринбуржец конфликтует с соседями из-за 80 собак и волков во двореО заморенных голодом собаках в бывшем питомнике под Первоуральском заявили активисты

Ранее зоозащитники опубликовали видео, на котором показали истощенных собак и клетки, полные фекалий.

#Анна Варнакина#Собака#Приют для животных#Собачий приют#Камышлов#Общество
Подпишитесь
Мобилизовали без опыта и подготовки: истории семей из Нижнего Тагила
Вчера, 17:14
Всего три дня в октябре воздух в Нижнем Тагиле был с выбросами вредных веществ
Вчера, 13:24
Луганск взамен Хеба. Какие города-побратимы отказались от дружбы с Нижним Тагилом
Вчера, 16:37
В Нижнем Тагиле инвалиды требуют с вандалов 19 тысяч рублей
Вчера, 20:16
На отсутствие антибиотиков в некоторых аптеках Тагила пожаловалась жительница Вагонки
Вчера, 18:37
Очередной штраф заплатит перевозчик «Союз-НТ» за отсутствие маршруток в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:20