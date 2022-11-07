Больше месяца в Екатеринбурге ищут 17-летнего худощавого подростка

Юноша ушел из дома 4 октября и до сих пор не вернулся. Его поиски ведут волонтеры и правоохранительные органы. Ориентировку по поиску разослали добровольцы отряда «Лиза Алерт».
Парня зовут Кычаков Глеб Владимирович. Его рост составляет примерно 190 см, волосы темно-русые, глаза карие. Во что он был одет на момент пропажи, неизвестно.
Напомним, что уже более трех недель продолжаются поиски пропавшей в Новоасбесте пенсионерки. Бабушка ушла гулять в одиночестве и не вернулась. Вечером в день пропажи она успела позвонить родным и сказать, что заблудилась. Но позднее она перестала выходить на связь.