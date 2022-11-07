Больше месяца в Екатеринбурге ищут 17-летнего худощавого подростка

Напомним, что уже более трех недель продолжаются поиски пропавшей в Новоасбесте пенсионерки. Бабушка ушла гулять в одиночестве и не вернулась. Вечером в день пропажи она успела позвонить родным и сказать, что заблудилась. Но позднее она перестала выходить на связь.