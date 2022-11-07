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Больше месяца в Екатеринбурге ищут 17-летнего худощавого подростка

Сегодня, 14:07
Фото: 1MI
В Екатеринбурге ищут 17-летнего подростка худощавого телосложения. О том, где он, его родители не знают с 4 октября.

Юноша ушел из дома 4 октября и до сих пор не вернулся. Его поиски ведут волонтеры и правоохранительные органы. Ориентировку по поиску разослали добровольцы отряда «Лиза Алерт».

Фото пропавшего подростка
Фото: "Лиза Алерт"

Парня зовут Кычаков Глеб Владимирович. Его рост составляет примерно 190 см, волосы темно-русые, глаза карие. Во что он был одет на момент пропажи, неизвестно.

Поменяли вектор поиска: волонтеры четвертую неделю ищут пенсионерку из Новоасбеста
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Напомним, что уже более трех недель продолжаются поиски пропавшей в Новоасбесте пенсионерки. Бабушка ушла гулять в одиночестве и не вернулась. Вечером в день пропажи она успела позвонить родным и сказать, что заблудилась. Но позднее она перестала выходить на связь.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Пропал человек#Подросток#Волонтеры#Поиск
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