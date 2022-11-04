Пропавшего жителя Первоуральска с усами ищут волонтеры больше двух недель

Местонахождение мужчины неизвестно с 19 октября, именно в этот день он пропал и перестал выходить на связь со своими родственниками.
Из дома Алексей Пехташев вышел в камуфляжной куртке серо-зеленого цвета, на ногах у него были черные штаны и кроссовки такого же цвета.
Свердловчанин голубоглазый, с русыми волосами. Рост пропавшего 178 сантиметров, он худощавый. На фотографии в ориентировке Алексей с усами. Всех, кто знает о его местонахождении, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» просят обратиться по телефонам, указанным ниже.