Пропавшего жителя Первоуральска с усами ищут волонтеры больше двух недель

Свердловчанин голубоглазый, с русыми волосами. Рост пропавшего 178 сантиметров, он худощавый. На фотографии в ориентировке Алексей с усами. Всех, кто знает о его местонахождении, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» просят обратиться по телефонам, указанным ниже.