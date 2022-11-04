TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пропавшего жителя Первоуральска с усами ищут волонтеры больше двух недель

Сегодня, 08:01
Фото: 1MI

В Первоуральске волонтеры ищут пропавшего более дух недель назад мужчину

Пропавшего 46-летнего Алексея Пехташева, жителя поселка Пильная в Первоуральске, более двух недель разыскивают волонтеры и полиция.

Местонахождение мужчины неизвестно с 19 октября, именно в этот день он пропал и перестал выходить на связь со своими родственниками.

Из дома Алексей Пехташев вышел в камуфляжной куртке серо-зеленого цвета, на ногах у него были черные штаны и кроссовки такого же цвета.

Свердловчанин голубоглазый, с русыми волосами. Рост пропавшего 178 сантиметров, он худощавый. На фотографии в ориентировке Алексей с усами. Всех, кто знает о его местонахождении, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» просят обратиться по телефонам, указанным ниже.

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт"
Нужны квадроциклы и экипировка: волонтёры Нижнего Тагила ищут пропавшую в Новоасбесте
Узнать подробнее
Читайте также:
Девочка с фисташковым рюкзаком пропала в ПервоуральскеВ Екатеринбурге завершены поиски 17-летней пропавшей студенткиПропавшую в Таиланде жительницу Екатеринбурга разыскивают уже пять дней
#Евгения Сафина#Происшествия#Свердловская область#Первоуральск#Волонтеры#Поиск#Пропавший#Полиция
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле семьи мобилизованных получили выплаты по 20 000 рублей на человека
Вчера, 13:17
TagilCity.ru вошел в ТОП-3 самых цитируемых СМИ Свердловской области
Вчера, 14:10
Луганск взамен Хеба. Какие города-побратимы отказались от дружбы с Нижним Тагилом
2 ноября, 16:37
ЦБ обвинил сотрудницу ЕВРАЗа и её родственников в инсайдерской торговле
Вчера, 11:00
На отсутствие антибиотиков в некоторых аптеках Тагила пожаловалась жительница Вагонки
2 ноября, 18:37
Очередной штраф заплатит перевозчик «Союз-НТ» за отсутствие маршруток в Нижнем Тагиле
2 ноября, 14:20