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После выигрыша 200 тысяч рублей в конкурсе жительница Тагила поделилась эмоциями

Сегодня, 11:44
Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Школьница из Нижнего Тагила поделилась эмоциями от победы во Всероссийском конкурсе

Победительница Всероссийского конкурса «Большая перемена», ученица 10 класса Диана Давыдова из Нижнего Тагила, поделилась своими впечатлениями.

В числе лучших в данном конкурсе оказалось две школьницы из Нижнего Тагила. Это ученицы Диана Давыдова и Екатерина Култышева.

Диана обучается в 10 классе Политехнической гимназии. Также она увлекается общественной деятельностью и волонтерством. В данном конкурсе она приняла участие во второй раз. Диана -двукратный победитель этого проекта. Об этом сообщает пресс-служба управления образования Нижнего Тагила.

Фото: Управление образования Нижнего Тагила

По словам самой победительницы, во время заочных испытания ей нужно было кратко рассказать о себе, своих увлечениях и хобби. Сделать это нужно было в письменном виде, оформив эссе, а также записав монолог на видео. Во всем этом ей помогал наставник.

А с наступлением очного этапа соревнования, трудиться пришлось в одиночку.

Я могу с уверенностью утверждать, что помимо сложных заданий и интересных кейсов, каждый участник сталкивается с необходимостью самодисциплины и постоянного контроля ситуации, - поделилась ученица.

Диана уверена, что благодаря данному мероприятиям школьники сближаются все сильнее с каждым годом.

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Для меня это не просто конкурс. Это место, где я получила советы от представителей крупных корпораций, поняла свои слабые и сильные стороны, - завершила девушка.

Напомним, что в рамках данного конкурса победительнице вручили сертификат на сумму 200 тысяч рублей.

#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Школа#Конкурс#Победа#Ученица
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