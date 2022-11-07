После выигрыша 200 тысяч рублей в конкурсе жительница Тагила поделилась эмоциями

В числе лучших в данном конкурсе оказалось две школьницы из Нижнего Тагила. Это ученицы Диана Давыдова и Екатерина Култышева.
Диана обучается в 10 классе Политехнической гимназии. Также она увлекается общественной деятельностью и волонтерством. В данном конкурсе она приняла участие во второй раз. Диана -двукратный победитель этого проекта. Об этом сообщает пресс-служба управления образования Нижнего Тагила.
По словам самой победительницы, во время заочных испытания ей нужно было кратко рассказать о себе, своих увлечениях и хобби. Сделать это нужно было в письменном виде, оформив эссе, а также записав монолог на видео. Во всем этом ей помогал наставник.
А с наступлением очного этапа соревнования, трудиться пришлось в одиночку.
Я могу с уверенностью утверждать, что помимо сложных заданий и интересных кейсов, каждый участник сталкивается с необходимостью самодисциплины и постоянного контроля ситуации, - поделилась ученица.
Диана уверена, что благодаря данному мероприятиям школьники сближаются все сильнее с каждым годом.
Для меня это не просто конкурс. Это место, где я получила советы от представителей крупных корпораций, поняла свои слабые и сильные стороны, - завершила девушка.
Напомним, что в рамках данного конкурса победительнице вручили сертификат на сумму 200 тысяч рублей.