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Пропавший тагильчанин нашёлся в Екатеринбурге. У него появилась работа

Сегодня, 06:33
Фото: 1MI

В Екатеринбурге нашёлся пропавший житель Нижнего Тагила

Вячеслав Сучков, 49-летний мужчина из Нижнего Тагила, нашёлся в Екатеринбурге. В столице Свердловской области тагильчанин устроился на работу.
Вячеслав Сучков
Фото: "ЛизаАлерт"

Сотрудникам полиции удалось узнать новый номер Вячеслава. Правоохранителям мужчина пояснил, что с ним всё в порядке, а переехал он по новому месту работы. Бывший житель Нижнего Тагила, а ныне екатеринбуржец, пообещал связаться с родственниками и успокоить их, сообщает ИА «Все новости».

Близкие Вячеслава обратились в правоохранительные органы 4 ноября. Пропавший житель Выи в Нижнем Тагиле перестал отвечать на сообщения и звонки родственников 25 октября.

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Напомним, что в Свердловской области продолжаются поиски пенсионерки из Новоасбеста. Вера Васильевна Сарсадских пропала 18 октября, на протяжении 4-х недель её разыскивают волонтёры и полицейские.

#Нижний Тагил#Екатеринбург#Происшествия#Пропал человек#Работа#Полиция#Анна Варнакина
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