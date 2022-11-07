Пропавший тагильчанин нашёлся в Екатеринбурге. У него появилась работа

Сотрудникам полиции удалось узнать новый номер Вячеслава. Правоохранителям мужчина пояснил, что с ним всё в порядке, а переехал он по новому месту работы. Бывший житель Нижнего Тагила, а ныне екатеринбуржец, пообещал связаться с родственниками и успокоить их, сообщает ИА «Все новости».