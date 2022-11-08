О запуске данного сервиса заявили представители Пенсионного фонда России и Минцифры. Благодаря нововведению, те россиянки, которые недавно родили, или являются беременными и не имеют работы, могут обратиться за получением пособия в дистанционном формате.
Пособие выплачивается ежемесячно. На выплаты могут рассчитывать лишь те женщины, кого центр занятости населения признал безработными в течение года с момента увольнения. Важно, что увольнение должно было произойти из-за прекращения деятельности организации, ИП, адвоката или нотариуса.
В течение десяти дней женщина получит ответ. Если россиянке решили отказать, то ответ об этом будет прислан в течение трех дней. Деньги пособия поступают на счет в течение пяти рабочих дней.
Написать заявление для получения пособия можно в срок не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.