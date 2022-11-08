Пособие выплачивается ежемесячно. На выплаты могут рассчитывать лишь те женщины, кого центр занятости населения признал безработными в течение года с момента увольнения. Важно, что увольнение должно было произойти из-за прекращения деятельности организации, ИП, адвоката или нотариуса.