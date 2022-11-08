В Нижнем Тагиле начался ремонт входной группы в поликлинике № 3

Подрядная организация приступила к реконструкции входной группы в конце октября 2022 года. Капитальный ремонт обошелся поликлинике в 3,1 миллиона рублей.
Строители уже завезли материалы и огородили периметр. Они начали демонтаж старых оконных конструкций и закладывают проемы шлакоблоками до нужных размеров, чтобы затем установить новые.
Входную дверь, которой раньше пользовались пациенты, уже убрали. Со стороны внутренних помещений медучреждения проем закрыли фанерой.
На крыльце также проводятся демонтажные работы. Старую железную вывеску строители сняли, пока она лежит на территории поликлиники и не утилизирована. Новую вывеску изготовит и установит после ремонта лицензированная рекламная фирма.
Вход для посетителей сейчас организован с боковой стороны здания. Также в часы работы в поликлинику можно попасть со стороны травмпункта. Медучреждение работает и принимает посетителей в обычном режиме, выяснил журналист редакции TagilCity.ru.