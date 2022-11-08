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В Нижнем Тагиле начался ремонт входной группы в поликлинике № 3

Сегодня, 10:34
Фото: TagilCity.ru
Ремонт входной группы в поликлинике № 3 на Липовом тракте, 30а начали строители. Работы должны быть окончены до нового года.

Подрядная организация приступила к реконструкции входной группы в конце октября 2022 года. Капитальный ремонт обошелся поликлинике в 3,1 миллиона рублей.

Строители уже завезли материалы и огородили периметр. Они начали демонтаж старых оконных конструкций и закладывают проемы шлакоблоками до нужных размеров, чтобы затем установить новые.

Фото: TagilCity.ru

Входную дверь, которой раньше пользовались пациенты, уже убрали. Со стороны внутренних помещений медучреждения проем закрыли фанерой.

Фото: TagilCity.ru

На крыльце также проводятся демонтажные работы. Старую железную вывеску строители сняли, пока она лежит на территории поликлиники и не утилизирована. Новую вывеску изготовит и установит после ремонта лицензированная рекламная фирма.

Фото: TagilCity.ru

Вход для посетителей сейчас организован с боковой стороны здания. Также в часы работы в поликлинику можно попасть со  стороны травмпункта. Медучреждение работает и принимает посетителей в обычном режиме, выяснил журналист редакции TagilCity.ru.

Фото: TagilCity.ru
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#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Ремонт#Поликлиника#Входная группа#Липовый тракт#Евгения Сафина
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