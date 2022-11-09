Схватил за волосы и обещал искалечить: таксист напал на пассажирку в Нижнем Тагиле

Потасовка с шофёром «Яндекса» началась из-за того, что мужчине пришлось ждать девушку на протяжении семи минут. Со слов тагильчанки, она знала, что ожидание — платная услуга, и была готова её оплатить, однако водитель продолжил словесные нападки.
Спустя какое-то время жительница Нижнего Тагила решила покинуть салон автомобиля, однако таксист схватил её за волосы и заявил о планах искалечить. Когда хватка ослабла, тагильчанка вышла из машины, но автовладелец выбежал следом и «пошел ко мне со стеклянными глазами». После этого он толкнул и дернул девушку снова.
Тагильчанка обратилась в правоохранительные органы и в службу «Яндекс.Такси». Со слов девушки, опубликованных в «Черном списке Тагила», компания уже исключила водителя Дмитрия П. из числа сотрудников.
Факт принятого заявления TagilCity.ru подтвердили в полиции Нижнего Тагила.
Девушка обратилась накануне с заявлением в отдел полиции 18 МУ МВД России Нижнетагильское, сообщив, что водитель такси ее избил и высказывал в ее адрес угрозы. В ходе проверки участковые уполномоченные установили водителя, он опрошен и пообещал предоставить видео и аудиозапись из автомашины. По результатам проверки сотрудники полиции примут обоснованное решение, — сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».