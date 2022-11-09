Схватил за волосы и обещал искалечить: таксист напал на пассажирку в Нижнем Тагиле

Спустя какое-то время жительница Нижнего Тагила решила покинуть салон автомобиля, однако таксист схватил её за волосы и заявил о планах искалечить. Когда хватка ослабла, тагильчанка вышла из машины, но автовладелец выбежал следом и «пошел ко мне со стеклянными глазами». После этого он толкнул и дернул девушку снова.