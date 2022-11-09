TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Схватил за волосы и обещал искалечить: таксист напал на пассажирку в Нижнем Тагиле

Сегодня, 07:14
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле водитель такси напал на пассажирку

Мужчина начал конфликт из-за семиминутного ожидания пассажирки, а после схватил жительницу Нижнего Тагила за волосы и несколько раз толкнул. 8 ноября пострадавшая обратилась в полицию.

Потасовка с шофёром «Яндекса» началась из-за того, что мужчине пришлось ждать девушку на протяжении семи минут. Со слов тагильчанки, она знала, что ожидание — платная услуга, и была готова её оплатить, однако водитель продолжил словесные нападки.

Спустя какое-то время жительница Нижнего Тагила решила покинуть салон автомобиля, однако таксист схватил её за волосы и заявил о планах искалечить. Когда хватка ослабла, тагильчанка вышла из машины, но автовладелец выбежал следом и «пошел ко мне со стеклянными глазами». После этого он толкнул и дернул девушку снова.

Фото: "Черный список Тагила"
Кто отвечает за безопасность пассажиров такси в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Тагильчанка обратилась в правоохранительные органы и в службу «Яндекс.Такси». Со слов девушки, опубликованных в «Черном списке Тагила», компания уже исключила водителя Дмитрия П. из числа сотрудников.

Факт принятого заявления TagilCity.ru подтвердили в полиции Нижнего Тагила.

Девушка обратилась накануне с заявлением в отдел полиции 18 МУ МВД России Нижнетагильское, сообщив, что водитель такси ее избил и высказывал в ее адрес угрозы. В ходе проверки участковые уполномоченные установили водителя, он опрошен и пообещал предоставить видео и аудиозапись из автомашины. По результатам проверки сотрудники полиции примут обоснованное решение, — сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Читайте также:
В ДТП такси и трамвая пострадала пассажирка в ЕкатеринбургеЖительница Екатеринбурга захватила такси и отказывалась выходить без полицииСлучайный пассажир перепутал такси и убил медика в Екатеринбурге
#Анна Варнакина#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил#Полиция#Водитель#Такси#Нападение
Подпишитесь
Помощь бизнесу — не трогать владельцев: предприниматели Нижнего Тагила о мобилизации
Вчера, 11:43
Несуразные сигналы посылают машинисты ВГОКа по ночам в Нижнем Тагиле
7 ноября, 22:04
Непобеждённое упрямство. Светлана Бусарева из Нижнего Тагила побеждает невозможности
Вчера, 20:01
«Пособие одинокой 1305 рублей!»: Прокуратура проверит права матери-одиночки из Тагила
7 ноября, 16:54
Дети из неблагополучных семей взяли оружие в руки перед участником СВО в Тагиле
7 ноября, 20:44
Добро пожаловать в будущее: как спутниковое ТВ становилось доступнее и разнообразнее
Сегодня, 11:22