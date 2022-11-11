Автомобиль загорелся на ходу на перекрестке в Екатеринбурге

О происшествии рассказали свидетели, пишет Е1. Один из очевидцев событий рассказал, что водитель воспламенившейся машины остановился посреди дороги сразу же, как только обнаружил пламя. Также свидетель добавил, что были слышны взрывы.
Мужчина отметил, что автомобиль сейчас тушат. Но на Белинского заметна автомобильная пробка, возникшая из-за происшествия. Изначально помочь автомобилисту пытались другие водители, которые проезжали мимо. Они доставали огнетушители и пытались потушить огонь, однако помочь смогли только профессиональные спасатели.
Имеются ли пострадавшие, пока неизвестно.