TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более 1000 бездомных собак отловлено за 2022 год в Нижнем Тагиле

Сегодня, 06:29
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле жалуются на агрессивных бездомных собак

За 2022 год в Нижнем Тагиле было отловлено больше 1000 особей бездомных собак. При октябрьских корректировках бюджета администрация выделила дополнительные деньги и пообещала взять на контроль отлов животных по определенным адресам.

9 ноября в ходе прямого эфира с жителями города мэр Владислав Пинаев рассказал тагильчанам о планах отлова собак и проделанной за 2022 год работе в Нижнем Тагиле.

Мы отловили больше 1000 особей, 1055. Ни разу, не за один год такое количество собак в городе не отлавливалось. Проблема собак на самом деле имеет место быть. 600 тысяч рублей при октябрьской корректировке бюджета дополнительно на данный вопрос выделили, поэтому сегодня у нас действующий контракт с компанией «Добрые руки», — сообщил Владислав Пинаев.

Также, отвечая на вопросы жителей Нижнего Тагила, глава администрации отметил, что «по Гранитной, 15 и по Голому камню отдельно будет проведена работа».

В Нижнем Тагиле на отлов собак планируется выделить дополнительно 600 тысяч рублей
Узнать подробнее

Зверей без хозяев и с бирками в ушах видят в разных частях Нижнего Тагила: на детских площадках, территориях больниц, во дворах жилых домов. Люди жалуются, что отдельные особи кидаются на прохожих. Агрессивно настроенных псов заметили, например, на улице Ленина, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

Читайте также:
В Нижнем Тагиле бездомная собака искусала женщину с ребенкомВ Нижнем Тагиле собаки разорвали дикую лису в гаражахСобака покусала школьника в Карпинске
#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Собака#Бродячие собаки#Жалоба#Деньги#Город
Подпишитесь
Помощь бизнесу — не трогать владельцев: предприниматели Нижнего Тагила о мобилизации
8 ноября, 11:43
Скользкий путь. УК в Нижнем Тагиле не чистят ото льда тротуары возле домов
9 ноября, 13:41
Домофон vs дежурство: родители учеников возмущены сбором денег в школе Нижнего Тагила
Сегодня, 09:27
195 тысяч рублей начали получать мобилизованные жители Свердловской области
Вчера, 21:02
Скончался известный журналист из Нижнего Тагила Рудольф Рабинович
Вчера, 14:30
«Не было сопровождающего»: Прощание с 45-летним ефрейтором из Нижнего Тагила отменено
Сегодня, 09:09