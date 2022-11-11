Более 1000 бездомных собак отловлено за 2022 год в Нижнем Тагиле

9 ноября в ходе прямого эфира с жителями города мэр Владислав Пинаев рассказал тагильчанам о планах отлова собак и проделанной за 2022 год работе в Нижнем Тагиле.
Мы отловили больше 1000 особей, 1055. Ни разу, не за один год такое количество собак в городе не отлавливалось. Проблема собак на самом деле имеет место быть. 600 тысяч рублей при октябрьской корректировке бюджета дополнительно на данный вопрос выделили, поэтому сегодня у нас действующий контракт с компанией «Добрые руки», — сообщил Владислав Пинаев.
Также, отвечая на вопросы жителей Нижнего Тагила, глава администрации отметил, что «по Гранитной, 15 и по Голому камню отдельно будет проведена работа».
Зверей без хозяев и с бирками в ушах видят в разных частях Нижнего Тагила: на детских площадках, территориях больниц, во дворах жилых домов. Люди жалуются, что отдельные особи кидаются на прохожих. Агрессивно настроенных псов заметили, например, на улице Ленина, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».