Более 1000 бездомных собак отловлено за 2022 год в Нижнем Тагиле

Зверей без хозяев и с бирками в ушах видят в разных частях Нижнего Тагила: на детских площадках, территориях больниц, во дворах жилых домов. Люди жалуются, что отдельные особи кидаются на прохожих. Агрессивно настроенных псов заметили, например, на улице Ленина, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».