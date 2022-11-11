ФСБ разоблачила полицейского-взяточника. Он покрывал наркоторговца в Нижнем Тагиле

Правоохранитель, который трудился в МВД менее 5 лет, пообещал прекратить уголовное производство по делу наркоторговца из Нижнего Тагила за 100 тысяч рублей.
Разоблачили коррупционера сотрудники УФСБ и состав службы собственной безопасности полиции Нижнего Тагила. К материалам дела в отношении взяточника будут приложены записи диалогов с его телефона.
На данный момент мужчина не арестован, однако уже сейчас готовится приказ об увольнении, в планах — уголовное дело за взяточничество, сообщает Е1 со ссылкой на источника в силовых структурах.
Ранее в Асбесте полицейский избил полицейского в участке. О причинах драки рассказали следователи.