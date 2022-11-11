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ФСБ разоблачила полицейского-взяточника. Он покрывал наркоторговца в Нижнем Тагиле

Сегодня, 07:02
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле ФСБ разоблачила полицейского-взяточника

Оперуполномоченный из Нижнего Тагила, который занимался борьбой с наркоторговлей, принял взятку от торговца запрещенными веществами и попался сотрудникам УФСБ.
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Правоохранитель, который трудился в МВД менее 5 лет, пообещал прекратить уголовное производство по делу наркоторговца из Нижнего Тагила за 100 тысяч рублей.

Разоблачили коррупционера сотрудники УФСБ и состав службы собственной безопасности полиции Нижнего Тагила. К материалам дела в отношении взяточника будут приложены записи диалогов с его телефона.

На данный момент мужчина не арестован, однако уже сейчас готовится приказ об увольнении, в планах — уголовное дело за взяточничество, сообщает Е1 со ссылкой на источника в силовых структурах.

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Ранее в Асбесте полицейский избил полицейского в участке. О причинах драки рассказали следователи.

#Анна Варнакина#Криминал#Нижний Тагил#ФСБ#Полиция#Взятка#Уголовное дело#Наркотики
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