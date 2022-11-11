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«Не было сопровождающего»: Прощание с 45-летним ефрейтором из Нижнего Тагила отменено

Сегодня, 04:09
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле отменили прощание с погибшим на СВО ефрейтором

Панихида и похороны 45-летнего ефрейтора из Нижнего Тагила отменены. Новая дата прощания с Дмитрием Отливаном, погибшим на СВО, неизвестна.
Стала известна дата прощания с погибшим на СВО ефрейтором из Нижнего Тагила
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Траурная церемония должна была пройти 11 ноября в похоронном доме «Реквием». Всех желающих проститься с Дмитрием ждали на Челюскинцев, 47 в 12:30, однако планы изменились по независящим обстоятельствам. Тело погибшего не могут доставить в Нижний Тагил.

Сказали сняли с борта, не было сопровождающего. Следующая отправка неизвестно, — сообщили TagilCity.ru родственники погибшего.
Дмитрий с дочерью Ольгой
Фото: Сестра Дмитрия Отливана Наталья
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Напомним, что житель Нижнего Тагила скончался 3 октября. Он участвовал в спецоперации на территории Украины. Ветеран войны в Чечене, 45-летний Дмитрий Отливан скончался под огнем из артиллерийских орудий.

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