«Не было сопровождающего»: Прощание с 45-летним ефрейтором из Нижнего Тагила отменено

Траурная церемония должна была пройти 11 ноября в похоронном доме «Реквием». Всех желающих проститься с Дмитрием ждали на Челюскинцев, 47 в 12:30, однако планы изменились по независящим обстоятельствам. Тело погибшего не могут доставить в Нижний Тагил.
Сказали сняли с борта, не было сопровождающего. Следующая отправка неизвестно, — сообщили TagilCity.ru родственники погибшего.
Напомним, что житель Нижнего Тагила скончался 3 октября. Он участвовал в спецоперации на территории Украины. Ветеран войны в Чечене, 45-летний Дмитрий Отливан скончался под огнем из артиллерийских орудий.