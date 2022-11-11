«Не было сопровождающего»: Прощание с 45-летним ефрейтором из Нижнего Тагила отменено

Траурная церемония должна была пройти 11 ноября в похоронном доме «Реквием». Всех желающих проститься с Дмитрием ждали на Челюскинцев, 47 в 12:30, однако планы изменились по независящим обстоятельствам. Тело погибшего не могут доставить в Нижний Тагил.