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Сауна с тремя детьми загорелась в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:51
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле сгорела сауна в цокольном этаже жилого дома

Сауна находилась на цокольном этаже 6-этажного жилого дома по улице Аганичева в Нижнем Тагиле. Здание покинули 15 человек, в числе которых 3 несовершеннолетних тагильчанина.

Сотрудники МЧС узнали о возгорании 12 ноября в 12:45 по уральскому времени. На место происшествия выехало 3 пожарных машины и 8 спасателей. Огонь ограничили в распространении через 12 минут с момента поступления звонка в дежурную часть, ещё через 46 минут завершилась проливка здания.

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До того, как спасатели пожарные прибыли к месту чрезвычайной ситуации, люди самостоятельно вышли на улицу через лестничные марши, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Кафе-гостиница сгорела ночью под Нижним Тагилом. Внутри находились 14 человек
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Ранее под Нижним Тагилом сгорела кафе-гостиница, внутри которой находилось 14 человек. На месте пожара трудились 45 человек огнеборцев.

#Анна Варнакина#Происшествия#Нижний Тагил#Баня#Пожар#Пожарные
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