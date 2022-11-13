Сауна с тремя детьми загорелась в Нижнем Тагиле

Сотрудники МЧС узнали о возгорании 12 ноября в 12:45 по уральскому времени. На место происшествия выехало 3 пожарных машины и 8 спасателей. Огонь ограничили в распространении через 12 минут с момента поступления звонка в дежурную часть, ещё через 46 минут завершилась проливка здания.