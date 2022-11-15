С иномарок на Lada пересаживаются чиновники Екатеринбурга

За один автомобиль представители администрации готовы заплатить 1,5 миллиона рублей. В машине должно быть пять мест, монопривод, бензиновый двигатель мощностью не менее 150 лошадиных сил и механическая коробка передач. Также в комплекте должна быть летняя и зимняя резина.