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С иномарок на Lada пересаживаются чиновники Екатеринбурга

Сегодня, 08:27
Фото: 1MI

В Екатеринбурге чиновники пересаживаются с иномарок на Lada

Чиновники из Екатеринбурга меняют иномарки на отечественный автомобили. Мэрия объявила конкурс на покупку машин Lada за 17,1 миллиона рублей.

Это следует из данных с сайта госзакупок. Всего администрация планирует приобрести 11 автомобилей вышеуказанной марки. Указано, что машины требуются на нужды автобазы.

За один автомобиль представители администрации готовы заплатить 1,5 миллиона рублей. В машине должно быть пять мест, монопривод, бензиновый двигатель мощностью не менее 150 лошадиных сил и механическая коробка передач. Также в комплекте должна быть летняя и зимняя резина.

Подавать заявки можно до 23 ноября. Итоги объявят 25 ноября.

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Ранее стало известно, что мэрия Екатеринбурга закупает 45 новых троллейбусов из Белоруссии.

#Общество#Елена Озерова
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