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Две кошки и шпиц сгорели заживо в квартире в Екатеринбурге

Сегодня, 12:18
Фото: 1MI
В сгоревшей в Екатеринбурге квартире погибли три домашних питомца. Это две кошки и собака породы шпиц. Последнюю спасатели пытались откачать, но безуспешно.

Животные сгорели в результате пожара, который произошел сегодня, 16 ноября, на ВИЗе. В многоэтажке горела квартира, в которой находились бабушка и семимесячная внучка. Они успели выбежать на улицу. Также там находились питомцы, спасти которых не удалось, пишет Е1.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали семь человек, в числе которых было двое детей, из соседних квартир. Многие жители дома вышли на улицу самостоятельно. Огнеборцы совершили попытки спасения жизни собачки, но она не пришла в себя.

Семь человек из пожара спасли пожарные в многоэтажке на ВИЗе в Екатеринбурге
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Когда пламя тушили, к дому приехала мать семимесячной девочки. Вместе с ней она отправилась в больницу.

#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Животные#Ребенок#Бабушка#Елена Озерова
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