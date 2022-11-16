Две кошки и шпиц сгорели заживо в квартире в Екатеринбурге

Животные сгорели в результате пожара, который произошел сегодня, 16 ноября, на ВИЗе. В многоэтажке горела квартира, в которой находились бабушка и семимесячная внучка. Они успели выбежать на улицу. Также там находились питомцы, спасти которых не удалось, пишет Е1.