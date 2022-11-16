Пожар вспыхнул в здании министерства в Екатеринбурге

Ограничить пламя в распространении сотрудники свердловского МЧС смогли уже через 21 минуту после звонка в дежурную часть. В то же время ликвидировали открытое горение. Проливка конструкций проводилась до 05:05 по уральскому времени, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.