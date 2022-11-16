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Пожар вспыхнул в здании министерства в Екатеринбурге

Сегодня, 03:38
Фото: 1MI
Информация о пожаре в здании министерства социальной политики по улице Большакова, 105 поступила пожарным Екатеринбурга в 04:06. Тушить огонь прибыло 46 человек и 14 спецмашин.

Стало известно, что очагом воспламенения стал мусор, который лежал в подвале здания. Огонь объял площадь в 15 квадратных метров.

Ограничить пламя в распространении сотрудники свердловского МЧС смогли уже через 21 минуту после звонка в дежурную часть. В то же время ликвидировали открытое горение. Проливка конструкций проводилась до 05:05 по уральскому времени, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

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Ранее стало известно, что пенсионер из Нижнего Тагила чуть не сгорел во время пожара. Причиной образования пламени стал холодильник, который работал в аварийном режиме.

#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Пожар#Пожарные#Огонь
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