Пожар вспыхнул в здании министерства в Екатеринбурге

Стало известно, что очагом воспламенения стал мусор, который лежал в подвале здания. Огонь объял площадь в 15 квадратных метров.
Ограничить пламя в распространении сотрудники свердловского МЧС смогли уже через 21 минуту после звонка в дежурную часть. В то же время ликвидировали открытое горение. Проливка конструкций проводилась до 05:05 по уральскому времени, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Ранее стало известно, что пенсионер из Нижнего Тагила чуть не сгорел во время пожара. Причиной образования пламени стал холодильник, который работал в аварийном режиме.