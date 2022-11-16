Семь человек из пожара спасли пожарные в многоэтажке на ВИЗе в Екатеринбурге

О начавшемся воспламенении первой узнала соседка с пятого этажа. Дым она почувствовала примерно в полдень 16 ноября. После этого она вызвала спасателей, которые приехав, приступили к своей работе, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Известно, что пламя успело распространиться на территории порядка 20 квадратных метров. Из соседней с горящей квартиры пожарные вытащили пять взрослых и двоих детей. Также они продолжили эвакуировать жителей с верхних над горящей квартирой этажей.
В горящем жилье на момент возгорания никого не было. Еще шестнадцать жителей дома покинули свои квартиры самостоятельно. С огнем сражались 15 сотрудников МЧС