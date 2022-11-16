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Семь человек из пожара спасли пожарные в многоэтажке на ВИЗе в Екатеринбурге

Сегодня, 10:55
Фото: МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге в доме на Крауля, 44 случился пожар. Из дома спасатели помогли выбраться 7 людям.

О начавшемся воспламенении первой узнала соседка с пятого этажа. Дым она почувствовала примерно в полдень 16 ноября. После этого она вызвала спасателей, которые приехав, приступили к своей работе, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Известно, что пламя успело распространиться на территории порядка 20 квадратных метров. Из соседней с горящей квартиры пожарные вытащили пять взрослых и двоих детей. Также они продолжили эвакуировать жителей с верхних над горящей квартирой этажей.

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В горящем жилье на момент возгорания никого не было. Еще шестнадцать жителей дома покинули свои квартиры самостоятельно.  С огнем сражались 15 сотрудников МЧС

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Екатеринбург#Пожар#Эвакуация
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