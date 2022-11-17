Здание реабилитационного центра с 30 детьми внутри загорелось в Екатеринбурге

После ЧП прокуратура организовала проверку. Известно, что пожар начался при проведении ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Пламя распространилось на площади 2 квадратных метра. Примерно за полчаса огнеборцы потушили возгорание. Из помещения эвакуировали 35 детей в сопровождении 5 воспитателей. В результате никто не пострадал.
Через час все смогли вернуться обратно в помещения. Предположительно, пожар случился из-за нарушения правил пожарной безопасности при осуществлении газо-резательных работ. Проводится экспертиза.
Прокуратуре предстоит проверить безопасность проводимых работ, соблюдение рабочими техники безопасности, оборудование зданий эвакуационными выходами и так далее.