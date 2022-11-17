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Здание реабилитационного центра с 30 детьми внутри загорелось в Екатеринбурге

Сегодня, 07:52
Фото: 1MI

35 человек эвакуировали из пожара в реабилитационной центре в Екатеринбурге

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних горел в Екатеринбурге. Пожар случился 16 ноября 2022 года примерно в 20:18.

После ЧП прокуратура организовала проверку. Известно, что пожар начался при проведении ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Пламя распространилось на площади 2 квадратных метра. Примерно за полчаса огнеборцы потушили возгорание. Из помещения эвакуировали 35 детей в сопровождении 5 воспитателей. В результате никто не пострадал.

Через час все смогли вернуться обратно в помещения. Предположительно, пожар случился из-за нарушения правил пожарной безопасности при осуществлении газо-резательных работ. Проводится экспертиза.

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Прокуратуре предстоит проверить безопасность проводимых работ, соблюдение рабочими техники безопасности, оборудование зданий эвакуационными выходами и так далее.

#Пожар#Возгорание#Эвакуация#Дети#Новости УрФО#Происшествия#Елена Озерова
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