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Тайная сауна в одном из домов Тагила не привлекала внимание 10 лет. Пока не сгорела

Сегодня, 10:06
Фото: TagilCity.ru

Жители дома на Аганичева в Нижнем Тагиле рассказали о сгоревшей сауне

О подпольной сауне, во всех смыслах этого слова, некоторые жители дома № 22 на улице Аганичева в Нижнем Тагиле узнали только после после пожара 12 ноября. Журналист TagilCity.ru побывал на месте и выяснил, почему данное заведение на цокольном этаже долгое время оставалось незамеченным.

Дом на Аганичева, 22 — с пятью жилыми этажами, но есть и шестой — цокольный. По словам местных жителей, раньше там располагался опорный пункт милиции. А после помещения стали сдавать в аренду.

Лет 10 эта сауна уже работает. Были когда-то судебные разбирательства с хозяином. Он на время сворачивал все, но потом опять сауна начала работать, — рассказала журналисту пенсионерка из четвертого подъезда, рядом с которым произошел пожар.
Последствия пожара на Аганичева, 22Последствия пожара на Аганичева, 22
Последствия пожара на Аганичева, 22Последствия пожара на Аганичева, 22
Последствия пожара на Аганичева, 22Последствия пожара на Аганичева, 22
Последствия пожара на Аганичева, 22
Фото: TagilCity.ru

При этом, по ее словам, никаких неудобств от соседства с таким местом отдыха жители не испытывали. Лишь жильцам первого этажа была слышна работа насоса. И именно из-за такой тихого и даже скрытного существования (нет ни вывески, ни указателей) многие жильцы дома даже не подозревали о наличии в цоколе сауны. До тех пор пока не случился пожар.

Для меня это стало сюрпризом, конечно. Муж сказал, что знал о сауне. А я даже не подозревала, — поделилась с журналистом другая жительница подъезда.

Спустя два дня после возгорания, в подъезде до сих пор стоит запах дыма, не работает домофон, а у жителей квартир по среднему стойку нет горячей и холодной воды, а также отопления.

Четвертый подъезд, рядом с которым произошел пожарЧетвертый подъезд, рядом с которым произошел пожар
Четвертый подъезд, рядом с которым произошел пожарЧетвертый подъезд, рядом с которым произошел пожар
Четвертый подъезд, рядом с которым произошел пожар
Фото: TagilCity.ru

Напомним, пожар в доме произошел 12 ноября около 12:45. Из-за сильного задымления сотрудники МЧС эвакуировали 15 человек, в том числе и трех детей. 

Сауна с тремя детьми загорелась в Нижнем Тагиле
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#Анна Григорьева#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Пожар#Сауна#Дом
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