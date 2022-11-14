При этом, по ее словам, никаких неудобств от соседства с таким местом отдыха жители не испытывали. Лишь жильцам первого этажа была слышна работа насоса. И именно из-за такой тихого и даже скрытного существования (нет ни вывески, ни указателей) многие жильцы дома даже не подозревали о наличии в цоколе сауны. До тех пор пока не случился пожар.