Дом на Аганичева, 22 — с пятью жилыми этажами, но есть и шестой — цокольный. По словам местных жителей, раньше там располагался опорный пункт милиции. А после помещения стали сдавать в аренду.
Лет 10 эта сауна уже работает. Были когда-то судебные разбирательства с хозяином. Он на время сворачивал все, но потом опять сауна начала работать, — рассказала журналисту пенсионерка из четвертого подъезда, рядом с которым произошел пожар.
При этом, по ее словам, никаких неудобств от соседства с таким местом отдыха жители не испытывали. Лишь жильцам первого этажа была слышна работа насоса. И именно из-за такой тихого и даже скрытного существования (нет ни вывески, ни указателей) многие жильцы дома даже не подозревали о наличии в цоколе сауны. До тех пор пока не случился пожар.
Для меня это стало сюрпризом, конечно. Муж сказал, что знал о сауне. А я даже не подозревала, — поделилась с журналистом другая жительница подъезда.
Спустя два дня после возгорания, в подъезде до сих пор стоит запах дыма, не работает домофон, а у жителей квартир по среднему стойку нет горячей и холодной воды, а также отопления.
Напомним, пожар в доме произошел 12 ноября около 12:45. Из-за сильного задымления сотрудники МЧС эвакуировали 15 человек, в том числе и трех детей.