Житель Екатеринбурга выстрелил в лицо решившему погреться в подъезде бездомному

Сообщение об инциденте поступило в отделение полиции Железнодорожного района 15 ноября. Медики скорой помощи сообщили, что в ГКБ № 23 доставлен человек с проникающим ранением склеры. Врачи считают, что видеть мужчина этим глазом уже не сможет.
Госпитализированный рассказал, что является лицом без определенного места жительства. В тот день он зашел в один из подъездов на улице Бебеля. Это не понравилось одному из жильцов. Мужчина увидел бездомного в подъезде, зашел домой и взял страйкбольный автомат. Далее он несколько раз выстрелил в пострадавшего. Один из страйкбольных шариков попал в лицо.
Полицейские разыскали владельца оружия и задержали его. Им оказался 37-летний мужчина, проживающий в доме, где случился инцидент. Житель работает водителем и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Он пояснил, что разозлился на бездомного и решил проучить его. Он был уверен, что попадет по ногам.
На данный момент в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью с помощью предмета, используемого в качестве оружия. Задержанный помещен под стражу, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.