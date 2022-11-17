Житель Екатеринбурга выстрелил в лицо решившему погреться в подъезде бездомному

Госпитализированный рассказал, что является лицом без определенного места жительства. В тот день он зашел в один из подъездов на улице Бебеля. Это не понравилось одному из жильцов. Мужчина увидел бездомного в подъезде, зашел домой и взял страйкбольный автомат. Далее он несколько раз выстрелил в пострадавшего. Один из страйкбольных шариков попал в лицо.