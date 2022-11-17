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Житель Екатеринбурга выстрелил в лицо решившему погреться в подъезде бездомному

Сегодня, 08:56
Фото: УМВД по Екатеринбургу
Житель Екатеринбурга решил проучить бездомного, который зашел в подъезд погреться, и выстрелил ему в лицо из страйкбольного ружья. Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Сообщение об инциденте поступило в отделение полиции Железнодорожного района 15 ноября. Медики скорой помощи сообщили, что в ГКБ № 23 доставлен человек с проникающим ранением склеры. Врачи считают, что видеть мужчина этим глазом уже не сможет.

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Госпитализированный рассказал, что является лицом без определенного места жительства. В тот день он зашел в один из подъездов на улице Бебеля. Это не понравилось одному из жильцов. Мужчина увидел бездомного в подъезде, зашел домой и взял страйкбольный автомат. Далее он несколько раз выстрелил в пострадавшего. Один из страйкбольных шариков попал в лицо.

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Полицейские разыскали владельца оружия и задержали его. Им оказался 37-летний мужчина, проживающий в доме, где случился инцидент. Житель работает водителем и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Он пояснил, что разозлился на бездомного и решил проучить его. Он был уверен, что попадет по ногам.

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На данный момент в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью с помощью предмета, используемого в качестве оружия. Задержанный помещен под стражу, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

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