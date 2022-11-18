В Екатеринбурге не состоится новогодний фейерверк

Помимо этого, не состоится и торжественной церемонии открытия ледового городка на площади 1905 года, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Не будет и праздничной программы, связанной с открытием и закрытием городка. По словам замначальника департамента информационной политики Виктории Мкртчян, к настоящему моменту остается неизвестным, будет ли во время новогодних каникул какая-то программа.
Она отметила, что детей без праздника оставлять не хочется. Окончательное решение будет принято в декабре.
Ранее главы некоторых городов предложили отменить новогодние праздники. Представители президента РФ назвали такие предложение преждевременными. В Минобороне просили празднование не отменять.