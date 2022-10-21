Свердловское правительство отказалось от новогодних корпоративов

Ранее новогодние корпоративы отменили в мэрии Екатеринбурга. Напомним, правительство Свердловской области приняло постановление, закрепляющее размер единовременных денежных выплат для членов семьей участников специальной военной операции. Семьи и дети мобилизованных из Свердловской области, получат разово 20 тысяч рублей на семью и по 20 тысяч рублей на каждого ребенка военнослужащего.

