Свердловское правительство отказалось от новогодних корпоративов

Новогодние праздники чиновники областного правительства будут отмечать скромно. Без шумных застолий и дорогих артистов. Об этом в эфире городской радиостанции рассказал вице-губернатор Павел Креков.
...мы уйдем от каких-то чрезмерно затратных вещей, связанных с Новым годом, — шумных корпоративов и приглашения каких-то дорогих артистов. В этом нет ничего страшного. Лучше эти средства направить на поддержку, нужды тех же военнослужащих и их семей, — отметил Павел Креков.
Ранее новогодние корпоративы отменили в мэрии Екатеринбурга. Напомним, правительство Свердловской области приняло постановление, закрепляющее размер единовременных денежных выплат для членов семьей участников специальной военной операции. Семьи и дети мобилизованных из Свердловской области, получат разово 20 тысяч рублей на семью и по 20 тысяч рублей на каждого ребенка военнослужащего.