TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Свердловское правительство отказалось от новогодних корпоративов

Вчера, 13:52
Фото: 1MI
Правительство Свердловской области отказывается от проведения новогодних вечеров для сотрудников аппарата. Запланированные на эти цели средства будут направлены на поддержку семей мобилизованных в зону спецоперации.

Новогодние праздники чиновники областного правительства будут отмечать скромно. Без шумных застолий и дорогих артистов. Об этом в эфире городской радиостанции рассказал вице-губернатор Павел Креков.

В правительстве Свердловской области заявили о готовности выполнить решения Совбеза
Узнать подробнее
...мы уйдем от каких-то чрезмерно затратных вещей, связанных с Новым годом, — шумных корпоративов и приглашения каких-то дорогих артистов. В этом нет ничего страшного. Лучше эти средства направить на поддержку, нужды тех же военнослужащих и их семей, — отметил Павел Креков.
Читайте также:
Дети мобилизованных свердловчан получат льготы на отдых в новогодние каникулыНовогодние корпоративы отменил мэр ЕкатеринбургаВ Екатеринбурге изменят план новогодних мероприятий

Ранее новогодние корпоративы отменили в мэрии Екатеринбурга. Напомним, правительство Свердловской области приняло постановление, закрепляющее размер единовременных денежных выплат для членов семьей участников специальной военной операции. Семьи и дети мобилизованных из Свердловской области, получат разово 20 тысяч рублей на семью и по 20 тысяч рублей на каждого ребенка военнослужащего.

#Федор Быстров#Общество#Свердловская область#Частичная мобилизация#Чиновники#Корпоратив#Новогодние корпоративы
Подпишитесь
Голые трубы, холодные квартиры и 100% готовность к отопительному сезону в Тагиле
Вчера, 17:12
Нужны квадроциклы и экипировка: волонтёры Нижнего Тагила ищут пропавшую в Новоасбесте
Вчера, 19:41
В Нижнем Тагиле почти 6,3 тысячи детей отдохнули летом в загородных лагерях
Вчера, 16:30
В Нижнем Тагиле умер известный тренер по плаванию
Вчера, 15:41
В Нижнем Тагиле за 5 лет станет на 20% меньше дошкольников
Вчера, 19:13
Ненужный Apple и дефицитный LG. Как поменялись бренды электроники в Нижнем Тагиле
19 октября, 09:16