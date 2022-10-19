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В правительстве Свердловской области заявили о готовности выполнить решения Совбеза

Сегодня, 16:17
В Свердловской области введен режим базовой готовности. По мнению чиновников областного правительства, им поможет опыт полученный в период пандемии, а также схема координации органов власти разных уровней.
У нас серьезный опыт такого взаимодействия, и мы готовы с нашими коллегами, в том числе из федеральных органов власти в тесной связке отрабатывать все возникающие вызовы, — говорится в обращении правительства.

Напомним,  в период действия антиковидных мер, в Свердловской области работал региональный штаб, курирующий взаимодействие с федеральными органами.

В правительстве Свердловской области также отметили, что принятые главой государства решения способствуют поддержке семей уральцев, участвующих в специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в среду, 19 октября, на заседании Совбеза РФ, Владимир Путин ввел военное положение на освобожденных территориях ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонский области. В приграничных областях введен «средний уровень реагирования». В регионах Центрального и Южного федеральных округов — уровень повышенной готовности.

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#Федор Быстров#Общество#Частичная мобилизация#Военные#Мобилизация#Свердловская область
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