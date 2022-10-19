В правительстве Свердловской области заявили о готовности выполнить решения Совбеза

У нас серьезный опыт такого взаимодействия, и мы готовы с нашими коллегами, в том числе из федеральных органов власти в тесной связке отрабатывать все возникающие вызовы, — говорится в обращении правительства.
Напомним, в период действия антиковидных мер, в Свердловской области работал региональный штаб, курирующий взаимодействие с федеральными органами.
В правительстве Свердловской области также отметили, что принятые главой государства решения способствуют поддержке семей уральцев, участвующих в специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что в среду, 19 октября, на заседании Совбеза РФ, Владимир Путин ввел военное положение на освобожденных территориях ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонский области. В приграничных областях введен «средний уровень реагирования». В регионах Центрального и Южного федеральных округов — уровень повышенной готовности.