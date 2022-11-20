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Пьяный мужчина зарезал жену и пытался убить трехмесячного ребенка в Магнитогорске

Сегодня, 08:16
Фото: 1MI
Мужчина, распивающий алкогольные напитки, зарезал жену и пытался убить трехмесячного сына. Малыша спас полицейский, он жив и находится в медицинском учреждении. Инцидент случился 17 ноября в Магнитогорске на улице Труда.
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Ссора возникла после того, как мужчина напился. Далее он нанес несопоставимые с жизнью увечья своей супруге, а после начал бить младенца ножом. На месте происшествия оказался Николай Морозов — местный участковый. Он и произвёл задержание убийцы, а также спас жизнь ребенка.

Николай Морозов
Фото: Полиция Челябинской области

Правоохранитель увидел младенца, который лежал в коляске. Сын жителя Магнитогорска был в крови. Морозов оказал первую помощь (при наличии медицинского образования), и юная жертва продержалась до приезда скорой помощи. На сегодняшний день малыш стабилен.

Мужчину, которого уже обвинили в убийстве и покушении на убийство, тоже доставили в медучреждение. В пьяном угаре он нанес увечья и себе. По делу работают следователи.

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Участкового уполномоченного майора полиции Николая Морозова за проявленный героизм представили к награде, сообщает полиция Челябинской области.

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