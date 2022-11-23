333 тысячи отсудила у авиакомпании жительница Екатеринбурга за 1,5 часовую задержку

Полет был назначен на утро, но рейс задержали на 1 час 47 минут, сообщает Свердловский областной суд.
Причиной для задержки послужило отсутствие резервного воздушного судна. Из-за того, что рейс задержали, семья не смогла попасть на рейс из Москвы в Хорватию. Поездка сорвалась. Сперва семье пришлось долелеть до аэропорта Домодедово в Москве, затем доехать до аэропорта Шереметьево и, купив там новые билеты, долелеть до другого города Хорватии – не того, который планировался.
На новые билеты женщина потратила 182 тысячи 743 рубля. Почти девять тысяч рублей женщина отдала за такси от аэропорта Домодедово до Шереметьево. В аэропорту семья пообедала. За это они отдали 14 тысяч рублей. Еще 12 тысяч рублей было потрачено на такси из одного города Хорватии в другой (тот, что был нужен семье). Общая сумма расходов составила почти 218 тысяч рублей.
Сперва женщина попросила авиакомпанию покрыть ее расходы добровольно, но ответа на свое письмо не получила, и тогда пошла в суд. Помимо потраченных 218 тысяч рублей, она требовала возместить ей ещё 50 тысяч рублей – за моральные страдания.
Суд решил взыскать с «Уральских авиалиний» 212 тысяч рублей за расходы гражданки, 10 тысяч рублей за моральный вред и штраф в размере 111 тысяч рублей.
Авиалинии попытались оспорить это решения, аргументируя, что они были вправе задерживать рейс для обеспечения должной безопасности пассажиров во время полета.
Судебная коллегия признала, что задержка произошла по причинам, не зависящими от перевозчика. Но суд отклонил доводы апелляционной жалобы о том, что женщина сама неверно подобрала интервалы между полетами из Екатеринбурга и Москвы.
Однако суд постановил оставить решение в силе. В пользу екатеринбурженки авиалинии должны заплатить 333 тысячи рублей.