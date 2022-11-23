333 тысячи отсудила у авиакомпании жительница Екатеринбурга за 1,5 часовую задержку

На новые билеты женщина потратила 182 тысячи 743 рубля. Почти девять тысяч рублей женщина отдала за такси от аэропорта Домодедово до Шереметьево. В аэропорту семья пообедала. За это они отдали 14 тысяч рублей. Еще 12 тысяч рублей было потрачено на такси из одного города Хорватии в другой (тот, что был нужен семье). Общая сумма расходов составила почти 218 тысяч рублей.



Сперва женщина попросила авиакомпанию покрыть ее расходы добровольно, но ответа на свое письмо не получила, и тогда пошла в суд. Помимо потраченных 218 тысяч рублей, она требовала возместить ей ещё 50 тысяч рублей – за моральные страдания.



Суд решил взыскать с «Уральских авиалиний» 212 тысяч рублей за расходы гражданки, 10 тысяч рублей за моральный вред и штраф в размере 111 тысяч рублей.



Авиалинии попытались оспорить это решения, аргументируя, что они были вправе задерживать рейс для обеспечения должной безопасности пассажиров во время полета.