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Травмированный тагильчанин отсудил у УВЗ 20 тысяч за невыплату зарплаты

Сегодня, 13:17
Фото: 1MI
Житель Нижнего Тагила травмировался на рабочем месте на «Уралвагонзаводе», а затем был временно отстранен от должности без сохранения зарплаты. При этом, предприятие не предложило ему другую вакансию, и он обратился в суд.

На период временного отстранения от должности после травмы рабочее место за мужчиной было сохранено, однако заработная плата не начислялась. Перед тем как подписать приказ об этом, руководство предприятия не предоставило ему другую вакансию согласно медицинскому заключению, хотя тагильчанин от такой возможности не отказывался. Из-за вынужденного прогула истец потерял 15 тысяч рублей дохода.

Работодатель просто выдал весь перечень вакансий, и предложил сотруднику самому обходить структурные подразделения. При этом сотрудник переживал по поводу отстранения от работы и неполучения зарплаты, — сказано в документе, имеющимся в распоряжении редакции TagilCity.ru.
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Представитель УВЗ в суде не согласилась с доводами работника. Она заявила, что сотрудник предоставил медицинское заключение, согласно которому ему был противопоказан тяжелый физический труд, подъем тяжестей более восьми килограммов и работа с нагрузкой на правую руку. При этом имевшиеся в цехе вакантные должности ему не подходили, так как истец не имеет соответствующее профессиональное образование. Поэтому работник и был направлен в отдел кадров.

Однако Дзержинский районный суд Нижнего Тагила посчитал иск работника к УВЗ обоснованным. В результате предприятие должно выплатить тагильчанину 15 тысяч рублей заработной платы и 5 тысяч рублей морального ущерба.

Кроме того, после суда государственная инспекция труда по Свердловской области провела проверку на АО «НПК «Уралвагонзавод». За выявленные нарушения в трудовом законодательстве предприятию было объявлено предостережение.

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