Травмированный тагильчанин отсудил у УВЗ 20 тысяч за невыплату зарплаты

Представитель УВЗ в суде не согласилась с доводами работника. Она заявила, что сотрудник предоставил медицинское заключение, согласно которому ему был противопоказан тяжелый физический труд, подъем тяжестей более восьми килограммов и работа с нагрузкой на правую руку. При этом имевшиеся в цехе вакантные должности ему не подходили, так как истец не имеет соответствующее профессиональное образование. Поэтому работник и был направлен в отдел кадров.