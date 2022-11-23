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«Уралэлектромедь» в Пышме модернизирует подстанцию в химико-металлургическом цехе

Сегодня, 06:51
Фото: пресс-служба УГМК
В химико-металлургическом цехе «Уралэлектромедь» в Верхней Пышме улучшат действующую подстанцию ТП № 32 6кВ «ХМЦ».

После модернизации подстанции на предприятии повысится качество электроснабжения, а сотрудники станут работать в более безопасных условиях, отметил заместитель главного инженера по энергообеспечению Евгений Адаричев.

Мы будем вести отдельный учет энергопотребления двух отделений цеха, что повысит оперативность и качество управления процессами, — подчеркнул он.

Все работы выполнят в условиях действующего производства. Самое сложное, по оценке специалистов, — монтаж высоковольтных ячеек, оборудования и силовых кабелей. Сама подстанция состоит из распределительных устройств РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, а также силовых трансформаторов.

Фото: пресс-служба УГМК

Сейчас строители завершили отделочные работы в помещении с учетом всех требований безопасности. В здании смонтирована системы охранной и пожарной сигнализаций, контур защитного заземления. Подрядные организации под руководством специалистов энергоцеха и управления капстроительства проводят пуско-наладочные работы.

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