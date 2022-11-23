«Уралэлектромедь» в Пышме модернизирует подстанцию в химико-металлургическом цехе

После модернизации подстанции на предприятии повысится качество электроснабжения, а сотрудники станут работать в более безопасных условиях, отметил заместитель главного инженера по энергообеспечению Евгений Адаричев.
Мы будем вести отдельный учет энергопотребления двух отделений цеха, что повысит оперативность и качество управления процессами, — подчеркнул он.
Все работы выполнят в условиях действующего производства. Самое сложное, по оценке специалистов, — монтаж высоковольтных ячеек, оборудования и силовых кабелей. Сама подстанция состоит из распределительных устройств РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, а также силовых трансформаторов.
Сейчас строители завершили отделочные работы в помещении с учетом всех требований безопасности. В здании смонтирована системы охранной и пожарной сигнализаций, контур защитного заземления. Подрядные организации под руководством специалистов энергоцеха и управления капстроительства проводят пуско-наладочные работы.