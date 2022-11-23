«Уралэлектромедь» в Пышме модернизирует подстанцию в химико-металлургическом цехе

Все работы выполнят в условиях действующего производства. Самое сложное, по оценке специалистов, — монтаж высоковольтных ячеек, оборудования и силовых кабелей. Сама подстанция состоит из распределительных устройств РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, а также силовых трансформаторов.