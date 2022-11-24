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Мужчина расстрелял прохожих после проигранного суда в Крымске. Погибли 4 человека

Сегодня, 15:46
Фото: 1MI

Мужчина расстрелял прохожих после проигранного суда в Крымске

Стрельба произошла на улице кубанского города Крымска. Мужчина с винтовкой открыл огонь по прохожим около здания местного суда сегодня, 24 ноября. На данный момент спасатели обнаружили четырех мертвых людей.
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Человека, который устроил стрельбу, зовут Дмитрий. Он проиграл суд жене и сыну, с которыми судился за квартиру. После заседания он покинул здание и какое-то время преследовал экс-супругу, но за неё вступился местный прохожий. После этого житель Краснодарского края начал стрелять в прохожих из винтовки.

На кадрах с места трагедии видно, что Дмитрий садится в личный автомобиль и покидает площадь суда. В течение нескольких минут он успеет доехать до дома сына, а там — добровольно уйти из жизни.

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По предварительным данным, количество смертей достигло четырех человек: трое прохожих и сам Дмитрий. Ещё один — 61-летний житель Крымска — получил повреждения: пуля попала в живот. Сейчас за его жизнь сражаются медики, сообщает telegram-канал 112.

#Анна Варнакина#Происшествия#Крымск#Смерть#Стрельба#Оружие#Суд#Видео
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