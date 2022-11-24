Мужчина расстрелял прохожих после проигранного суда в Крымске. Погибли 4 человека

Человека, который устроил стрельбу, зовут Дмитрий. Он проиграл суд жене и сыну, с которыми судился за квартиру. После заседания он покинул здание и какое-то время преследовал экс-супругу, но за неё вступился местный прохожий. После этого житель Краснодарского края начал стрелять в прохожих из винтовки.