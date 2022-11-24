Расчленили и хранили в холодильнике: друзья из Камышлова убили собутыльника

Злоумышленникам по 26 лет. Их обвиняют по ч.1 т. 119 УК РФ «Угроза убийством» и ч.2. ст. 105 УК РФ «Убийство». Об этом сообщает региональная прокуратура.
Следствие полагает, что в начале декабря прошлого года примерно в 00.00 мужчины выпивали с двумя знакомыми в чужой квартире на улице Строителей в Камышлове.
В какой-то момент они поссорились с мужчиной, который являлся хозяином квартиры. Сначала они ударили ножом в живот и в кисти рук приятеля хозяина. При этом они потребовали, чтобы хозяин не вмешивался, иначе достанется и ему.
Далее они завели хозяина квартиры в ванную и там его убили. На следующий день тело убитого они расчленили, в надежде таким образом скрыть следы преступления. Всю процедуру они проделали при помощи электролобзика.
Голову собутыльника они положили в холодильник, некоторые части тела засунули в пакеты и выбросили на мусорку, а остатки они вывезли в промзону, где сожгли.