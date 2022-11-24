TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Расчленили и хранили в холодильнике: друзья из Камышлова убили собутыльника

Сегодня, 07:27
Фото: 1MI

Два жителя Камышлова расчленили лобзиком своего друга во время застолья

Пьяные жители Камышлова во время посиделок решили убить своего приятеля.

Злоумышленникам по 26 лет. Их обвиняют по ч.1 т. 119 УК РФ «Угроза убийством» и ч.2. ст. 105 УК РФ «Убийство». Об этом сообщает региональная прокуратура.

Следствие полагает, что в начале декабря прошлого года примерно в 00.00 мужчины выпивали с двумя знакомыми в чужой квартире на улице Строителей в Камышлове.

В какой-то момент они поссорились с мужчиной, который являлся хозяином квартиры. Сначала они ударили ножом в живот и в кисти рук приятеля хозяина. При этом они потребовали, чтобы хозяин не вмешивался, иначе достанется и ему.

Далее они завели хозяина квартиры в ванную и там его убили. На следующий день тело убитого они расчленили, в надежде таким образом скрыть следы преступления. Всю процедуру они проделали при помощи электролобзика.

Читайте также:
Пьяный мужчина зарезал жену и пытался убить трехмесячного ребенка в МагнитогорскеЗа слова о тунеядстве пьяная женщина убила свою мать в Нижнем ТагилеУбивший жену-тагильчанку фотограф Лошагин вышел из тюрьмы и дал интервью

Голову собутыльника они положили в холодильник, некоторые части тела засунули в пакеты и выбросили на мусорку, а остатки они вывезли в промзону, где сожгли.

#Елена Озерова#Криминал#Новости УрФО#Убийство#Расчленение#Пьяные посиделки
Подпишитесь
Выбросы растут, здоровье падает. Итоги «Чистого воздуха» Тагиле за четыре года
22 ноября 14:06
Судебное дело принципа: УК судится с жильцами дома в Нижнем Тагиле из-за 48 рублей
Вчера, 10:39
Спад смертности на 15% прогнозируется в Нижнем Тагиле к 2025 году
Вчера, 14:30
В Нижнем Тагиле новые трамваи вышли на маршруты
Вчера, 13:45
Жители Вагонки возмущены отсутствием павильонов у вокзала в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:08
Устаревшие полисы жителей Нижнего Тагила будут аннулированы
Вчера, 13:04