До -7 градусов потеплеет в Нижнем Тагиле на следующей неделе

30-градусные холода сменятся потеплением к понедельнику. 28 и 29 ноября днем ожидается -8 градусов, а ночные температуры составят от -14 до -17 градусов. В эти дни осадков не прогнозируется, будет ясно. Западный и юго-западный ветер будет умеренным, до восьми метров в секунду.
Со среды по пятницу, прогнозируются небольшие снегопады и до -9 градусов днем. Однако ночи будут достаточно холодными, температура будет опускаться до -19 градусов. Ветер сменится на северный, с порывами до 13 метров в секунду.
3 и 4 декабря, в первые выходные дни зимы, ожидаются снегопады и пасмурная погода. Днем воздух прогреется до -7 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -17 градусов. Ветер северный и северо-западный, до 14 метров в секунду.