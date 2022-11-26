До -7 градусов потеплеет в Нижнем Тагиле на следующей неделе

30-градусные холода сменятся потеплением к понедельнику. 28 и 29 ноября днем ожидается -8 градусов, а ночные температуры составят от -14 до -17 градусов. В эти дни осадков не прогнозируется, будет ясно. Западный и юго-западный ветер будет умеренным, до восьми метров в секунду.