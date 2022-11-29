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Мужчина убил пришедшего среди ночи друга под Нижним Тагилом

Сегодня, 09:41
Фото: 1MI
В поселке Горноуральский под Нижним Тагилом утверждено обвинение в отношении местного жителя, который убил своего приятеля после пьяных посиделок.

38-летнего мужчину судят по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие полагает, что в конце июля этого года мужчина вместе со своей сожительницей и влюбленной парой сидел у себя дома и распивал алкоголь. Закончив посиделки, друзья разошлись по домам.

Примерно в час ночи в квартиру обвиняемого постучал его недавний собутыльник. Он пришел, потому что не мог попасть к себе домой из-за потери ключей от квартиры, а также телефона. Он обратился к другу с вопросом – не видел ли тот ключи.

Хозяин квартиры ответил, что не в курсе, где они. Тогда мужчина высказал, что думает, что это он их и украл, когда они вместе распивали алкоголь. Сказав это, мужчина ушел. Хозяина квартиры задели эти слова, и он решил догнать ушедшего. Догнав, он стал бить его кулаком в живот. Тот упал и ударился головой о пол в подъезде. Удар стал смертельным.

Осознав содеянное, мужчина вернулся домой и попросил сожительницу помочь ему вернуть друга в чувства, но вместо этого влюбленные несколько дней подряд безостановочно выпивали.

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«Скорую» вызвали соседи. Мужчину отвезли в больницу с многочисленными травмами, он был в коме. Через несколько дней он умер.

Уголовное дело направлено в суд.

#Елена Озерова#Криминал#Убийство#Пьяные посиделки#Кома#Алкоголь#Нижний Тагил
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