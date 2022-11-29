Мужчина убил пришедшего среди ночи друга под Нижним Тагилом

Хозяин квартиры ответил, что не в курсе, где они. Тогда мужчина высказал, что думает, что это он их и украл, когда они вместе распивали алкоголь. Сказав это, мужчина ушел. Хозяина квартиры задели эти слова, и он решил догнать ушедшего. Догнав, он стал бить его кулаком в живот. Тот упал и ударился головой о пол в подъезде. Удар стал смертельным.