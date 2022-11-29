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Тагильские подписчики МТС Premium получат бесплатный доступ к цифровой библиотеке

Сегодня, 13:05
Фото: 1MI
Жители Нижнего Тагила, которые подписаны на МТС Premium, бесплатно получат доступ к эксклюзивным изданиям из перечня цифровой библиотеки «Строки». Современные бестселлеры, произведения знаменитых классиков, авторские подкасты — все это можно слушать до 10 часов в месяц.

МТС включил книжный сервис «Строки» в экосистемную подписку МТС Premium. Бибилотека станет доступна с 1 декабря. Для подключения необходимо авторизоваться в сервисе «Строки» по номеру телефона, на котором есть подписка МТС Premium.

Обширный каталог библиотеки «Строки» состоит из записей произведений популярной классики, современной литературы, а также эксклюзивных изданий, авторских подкастов и детских аудиосериалов. Функционал сервиса позволяет быстро найти аудиоверсии произведений и, наоборот, переключиться на чтение электронной книги. Особое внимание уделено системе персональных рекомендаций: сервис работает на основе аналитики предпочтений пользователя и предлагает ему новые интересные книги.

Мы создаем свою экосистему современных и востребованных цифровых сервисов, которые делают нашу жизнь удобнее, проще, ярче и интереснее. Сервис «Строки» — современный технологичный продукт нашей команды, в котором много отличных и интересных книг разных жанров и направлений: от классики и бестселлеров до учебников и научпопа. Теперь мы можем предложить этот продукт и в МТС Premium. Уверена, что он сделает нашу экосистемную подписку еще более качественной и интересной! — говорит Член Правления, вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу Группы МТС Ольга Зиборова.

Новый сервис дополнит комплекс экосистемных решений, уже доступных подписчикам МТС Premium. А это не только цифровая библиотека, но и:

  • 50 ГБ мобильного интернета
  • Подписка в онлайн-кинотеатре KION
  • Подписка на МТС Music
  • Безлимитные мессенджеры:
  • WhatsApp, Telegram, Viber, Discord, Skype, ICQ, МТС Connect, Snapchat, Там-Там
  • Безлимитные соцсети: VK и Одноклассники
  • Безлимитные видео в популярных сервисах: YouTube, Twitch, Tik-Tok, OK Live
  • Услуга блокировки спам-звонков «Защитник»
  • 5% кешбэка при оплате покупок картой MTS CASHBACK в супермаркетах
  • Удвоенные баллы на бонусную карту ЛУКОЙЛ на заправках при оплате картой от МТС Банка
  • Дополнительные 512 ГБ в облачном хранилище «Вторая память»
  • До 20% кешбэка ежемесячно на ряд сервисов и услуг МТС
  • Премиальное обслуживание в колл-центрах и офисах МТС и МТС Банка
  • Скидки и подарки от партнеров МТС Premium, в том числе в каршеринге BelkaCar, кикшеринге Юрент «Plus», в магазинах «Азбука вкуса» и «Перекресток», обучении на платформе SkyEng и др.

МТС Premium доступен как абонентам МТС, так и пользователям услуг других операторов. Стоимость подписки для новых пользователей — 249 рублей в месяц.

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#Ульяна Савина#МТС#Книги#Библиотека#Сервис#Нижний Тагил#Общество
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