Тагильские подписчики МТС Premium получат бесплатный доступ к цифровой библиотеке

МТС включил книжный сервис «Строки» в экосистемную подписку МТС Premium. Бибилотека станет доступна с 1 декабря. Для подключения необходимо авторизоваться в сервисе «Строки» по номеру телефона, на котором есть подписка МТС Premium.
Обширный каталог библиотеки «Строки» состоит из записей произведений популярной классики, современной литературы, а также эксклюзивных изданий, авторских подкастов и детских аудиосериалов. Функционал сервиса позволяет быстро найти аудиоверсии произведений и, наоборот, переключиться на чтение электронной книги. Особое внимание уделено системе персональных рекомендаций: сервис работает на основе аналитики предпочтений пользователя и предлагает ему новые интересные книги.
Мы создаем свою экосистему современных и востребованных цифровых сервисов, которые делают нашу жизнь удобнее, проще, ярче и интереснее. Сервис «Строки» — современный технологичный продукт нашей команды, в котором много отличных и интересных книг разных жанров и направлений: от классики и бестселлеров до учебников и научпопа. Теперь мы можем предложить этот продукт и в МТС Premium. Уверена, что он сделает нашу экосистемную подписку еще более качественной и интересной! — говорит Член Правления, вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу Группы МТС Ольга Зиборова.
Новый сервис дополнит комплекс экосистемных решений, уже доступных подписчикам МТС Premium. А это не только цифровая библиотека, но и:
МТС Premium доступен как абонентам МТС, так и пользователям услуг других операторов. Стоимость подписки для новых пользователей — 249 рублей в месяц.
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