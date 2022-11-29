Звуковая реклама на улицах Екатеринбурга признана незаконной

В связи с этим реклама магазина одежды «Мир кожи и меха», распространяющаяся при помощи колонки на столбе, была признана ненадлежащей.
В УФАС выяснили, что бизнесмен арендует помещения в разных районах города на несколько дней. На этот период там открывается магазин одежды «Мир кожи и меха». Помещение украшается шарами, а на улице размещается колонка.
Звуковой сигнал сообщает горожанам, что в магазине проводится распродажа. Либо что магазин скоро закроется, поэтому нужно поспешить за покупками. На рекламу пожаловалась женщина, живущая возле ТЦ «Марс».
В УФАС подтвердили, что распространять рекламу таким образом – незаконно, так как действует закон «О рекламе»
На ИП завели административное дело по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе).
Напомним, ранее жительницы Выи в Нижнем Тагиле пожаловалась на назойливую рекламу из громкоговорителя. Колонка была повешена на светофорный столб на перекрестке улиц Красноармейская — Космонавтов, и реклама из него заглушала звуковой сигнал для слепых людей.