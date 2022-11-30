Несмотря на то, что НВП — явление не новое, некоторых родителей тагильских школьников приобретение военных навыков детьми в современных, а не советских реалиях, не радует. Они опасаются новой волны шутинга — массовых убийств в школах и других учебных заведениях, которые зачастую совершают молодые люди. Ведь, по мнению родителей, обучать обращению с оружием будут всех, не принимая во внимание психическое состояние ребенка.