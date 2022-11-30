Начальная военная подготовка появилась в Советском Союзе в 1967 году. Это был отдельный предмет для старшеклассников, где и мальчики, и девочки проходили огневую и строевую подготовку. В конце года учеников могли вывезти на учебные сборы в воинские части.
Во всех советских школах был этот предмет. На занятиях по НВП меня научили: ходить строевым шагом, четко выполнять команды, бросать гранаты, обращаться с противогазом, ориентироваться на местности, оказывать первую медицинскую помощь, собирать и разбирать автомат «на время» и стрелять из мелкашки на «отлично». Все эти навыки отрабатывались в рамках обычных занятий, в том числе и на свежем воздухе во дворе обычной школы, — рассказала редакции доцент кафедры немецкого языка МГИМО Оксана Орехова.
Несмотря на то, что НВП — явление не новое, некоторых родителей тагильских школьников приобретение военных навыков детьми в современных, а не советских реалиях, не радует. Они опасаются новой волны шутинга — массовых убийств в школах и других учебных заведениях, которые зачастую совершают молодые люди. Ведь, по мнению родителей, обучать обращению с оружием будут всех, не принимая во внимание психическое состояние ребенка.
Если неуравновешенный старшеклассник научится стрелять, то есть убивать, то каковы шансы, что он не воспользуется этим умением? Против других навыков начальной военной подготовки, оказание первой медпомощи, ориентирование на местности, я ничего не имею. Но оружие, пусть даже ненастоящее, в руках детей меня пугает, — поделилась с TagilCity.ru мама одного из тагильских девятиклассников.
Ряд экспертов в беседе с редакцией утверждают, что такого не произойдет, ссылаясь на все тот же советский опыт.
Я не стала каким-то фанатиком, не пошла в институте на военную кафедру и более того, у меня даже в мыслях не было воспользоваться своими навыками «ворошиловского стрелка» в обычной, мирной жизни. Я просто умела и до сих пор умею все это делать на «отлично», — рассказала Оксана Орехова.
Руководитель «Боевого братства» в Нижнем Тагиле, ветеран Чечни Андрей Малинин уверен, что будет все в точности наоборот — дети, научившиеся обращаться с оружием, никогда не применят его для насилия.
В Советском союзе были курсы НВП, и никто психом и стрелком в школах не стал. Большинство стали достойными людьми, достойно отслужили в армии, некоторые стали офицерами. Поверьте, ни один из стрелков, которые были в Перми, Казани, Ижевске, не проходил курсы начальной военной подготовки. Ни один из этих стрелков не ходил в военно-патриотические клубы. Это замкнутые и брошенные своими родителями и обществом люди. А те ребята, которые стремятся стать военными, они никогда не возьмут оружие чтобы обидеть слабого. Они — защитники, — считает Андрей Малинин.
Психологи в свою очередь относятся к инициативе введения НВП в школах настороженно. По их мнению, мир по сравнению с советским периодом стал агрессивнее. И эту агрессию подростки как раз и проецируют.
Подростки перестали чувствовать себя в безопасности, а военная подготовка пошатнет это чувство еще больше. То есть у них в головах возникнет мысль — на меня, на мою страну могут напасть, мне нужно постоянно быть начеку. Градус агрессии растет вокруг, растет он и в подростке соответственно. Лучше учить детей не стрелять, а разговаривать друг с другом, договариваться, находить компромисс, — поделилась мнением с TagilCity.ru клинический психолог Ольга Зайцева.
Еще одними аргументами в защиту введения начальной военной подготовки эксперты назвали организацию дисциплины и использование навыков НВП в мирной жизни.
По словам Андрея Малинина, он наблюдал, как в воинских частях только что призванные 18-летние солдаты не умели завязывать шнурки и не знали, как определить время по обычному циферблату со стрелками. Он считает, что начальная военная подготовка поможет поднять дисциплину среди молодых людей и избежать подобных пробелов в бытовых навыках:
Для парней начальная военная подготовка — это первый шаг к службе в армии, чтоб ребята были подготовленными. Плюс НВП — это все-таки дисциплина, чего сейчас нашей молодежи не хватает. Мужчина закаляется в дисциплине. Для того, чтобы из них потом выросли классные специалисты в любой области, выросли настоящие отцы, настоящие мужья, настоящие сыновья для своих родителей. А сейчас мальчики привыкли к комфорту.
Навыки выживания, самообороны и оказания первой медицинской помощи пригодится и в обычной жизни при экстренных ситуациях, считает зампред комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева.
Два урока НВП в неделю не сделают из школы казарму. Зато мальчики и девочки приобретут практические навыки самообороны, оказания первой помощи. В конце концов послушают байки профессиональных военных — именно им предполагается поручить чтение данного предмета. Что, на мой взгляд, тоже полезно — не только же в соцсетях пастись. Жизнь штука сложная, непредвиденные ситуации случаются. Человек должен уметь защитить себя — от бешеного или дикого зверя, злоумышленника, врага Отечества, — поделилась мнением с TagilCity.ru Елена Истягина-Елисеева.
Родители тагильских учеников, поддерживающие начальную военную подготовку, также считают, что курсы помогут детям подготовится к сложностям взрослой жизни и помогут найти ориентиры.
Не вижу ничего критичного в военной подготовке в школах. Даже, если ребенку по жизни не пригодится сборка/разборка автомата, то умения оказывать первую медпомощи или ориентироваться на местности нужны всегда. Если знаешь, что делать в критической ситуации, то не растеряешься. Сам спасешься и других спасешь. А для мальчиков — это еще отличный способ понять, хотят ли они связать свою жизнь с военной службой, — рассказала редакции мама старшеклассника.
Согласно опросу TagilCity.ru. который на момент публикации прошли 168 человек, большинство из них поддерживают введение НВП в школах — 108 голосов (64%). Еще 51 человек относятся к данной инициативе отрицательно (31%). Остальные девять человек, участвовавшие в опросе, не имеют детей.
Тагильские учителя в целом не против введения начальной военной подготовки в школах. Но у них возникает вопрос: кто будет преподавать данный курс?
Изначально Министерство просвещения РФ задумывало сделать НВП внеурочным предметом, но потом его включили в уроки ОБЖ. Минобороны посоветовало провести профессиональную переподготовку преподавателей НВП, которые учили этому предмету раньше. Если же учителей не будет хватать, то набрать из людей, служивших по контракту. В идеале — с боевым опытом.
Я не против начальной военной подготовки. Только хотелось бы понять, кто ее будет вести? Тут явно нужен мужчина, лучше военный, но с педагогической подготовкой. Все-таки школа — это не армия. К детям, чтобы им было интересно, нужен подход и не формальный, — рассказала редакции учитель ОБЖ одной из тагильских школ.
Схожего мнения придерживается доцент кафедры физического воспитания и безопасности жизнедеятельности МГПУ Олег Зверев. По его словам, успех курса НВП будет зависеть от методики преподавания учителя и от его компетенции. В противном случае НВП станет бессмысленным предметом «для галочки».
Серьезной проблемой может стать подготовка преподавателей. Кандидат не только должен владеть специфическими навыками, быть в прошлом офицером или спасателем, он должен еще стать педагогом. Будущему преподавателю НВП как минимум необходим курс переподготовки — это 256 часов, плюс хорошо бы получить магистерское образование, — считает Олег Зверев.
По оценке эксперта, подготовка преподавателя НВП займет от нескольких месяцев до двух лет.