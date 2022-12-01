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40-летний военный из Кушвы погиб во время спецоперации

Сегодня, 14:41
Фото: 1MI
Военный из Кушвы Дмитрий Путилов погиб на СВО. Ему было 40 лет.

Известно, что на спецоперацию он отправился в качестве добровольца. По словам главы Кушвы Михаила Слепухина, тело военного в город еще не доставлено, пишет Е1.

Также глава отметил, что администрация примет активное участи в организации похорон. Благодарность военному за службу выразил глава ЛНР.

Сестра погибшего Юлия рассказала, что семьи у мужчины не было. На спецоперацию он отправился в сентябре, а погиб в конце октября. Прощания запланированы на 3 декабря в похоронном доме «Обряд».

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Ранее сообщалось о том, что на спецоперации погиб 22-летний солдат из Березовского. На похороны Дмитрия Бодунова пришли более 150 человек.  У него осталась жена и маленькая дочка.

#Происшествия#Новости УрФО#Военные#Погиб#Спецоперация#Похороны#Елена Озерова
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