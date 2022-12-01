40-летний военный из Кушвы погиб во время спецоперации

Известно, что на спецоперацию он отправился в качестве добровольца. По словам главы Кушвы Михаила Слепухина, тело военного в город еще не доставлено, пишет Е1.
Также глава отметил, что администрация примет активное участи в организации похорон. Благодарность военному за службу выразил глава ЛНР.
Сестра погибшего Юлия рассказала, что семьи у мужчины не было. На спецоперацию он отправился в сентябре, а погиб в конце октября. Прощания запланированы на 3 декабря в похоронном доме «Обряд».
Ранее сообщалось о том, что на спецоперации погиб 22-летний солдат из Березовского. На похороны Дмитрия Бодунова пришли более 150 человек. У него осталась жена и маленькая дочка.