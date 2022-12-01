Аномальные температуры ожидаются в Екатеринбурге в декабре

Самые крепкие морозы в Нижнем Тагиле, по прогнозам экспертов, ожидаются 2, 3 и 10 декабря. В эти дни температура упадет до -20 градусов Цельсия. В другие дни столбики термометров будут колебаться на отметках от -9 до -13 градусов.