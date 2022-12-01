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Аномальные температуры ожидаются в Екатеринбурге в декабре

Сегодня, 04:49
Фото: 1MI
Челябинск, Екатеринбург и Курган ожидает аномально низкая температура в декабре.

О предстоящих погодных аномалиях сообщил ТАСС глава Гидрометцентра России, синоптик Роман Вильфанд. Так, холода придут во все центральные и южные субъекты УрФО.

Ранее стало известно, когда в Нижний Тагил придут магнитные бури. Геомагнетическая активность до 5 баллов (слабая буря) ожидается уже 1 декабря текущего года. На протяжении двух недель синоптики прогнозируют слабые возмущения мощностью в 2-3 балла.

Когда будут магнитные бури в декабре в Нижнем Тагиле
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Самые крепкие морозы в Нижнем Тагиле, по прогнозам экспертов, ожидаются 2, 3 и 10 декабря. В эти дни температура упадет до -20 градусов Цельсия. В другие дни столбики термометров будут колебаться на отметках от -9 до -13 градусов.

#Анна Варнакина#Екатеринбург#Погода#Мороз#Магнитные бури#Температура воздуха
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