Аномальные температуры ожидаются в Екатеринбурге в декабре

О предстоящих погодных аномалиях сообщил ТАСС глава Гидрометцентра России, синоптик Роман Вильфанд. Так, холода придут во все центральные и южные субъекты УрФО.
Ранее стало известно, когда в Нижний Тагил придут магнитные бури. Геомагнетическая активность до 5 баллов (слабая буря) ожидается уже 1 декабря текущего года. На протяжении двух недель синоптики прогнозируют слабые возмущения мощностью в 2-3 балла.
Самые крепкие морозы в Нижнем Тагиле, по прогнозам экспертов, ожидаются 2, 3 и 10 декабря. В эти дни температура упадет до -20 градусов Цельсия. В другие дни столбики термометров будут колебаться на отметках от -9 до -13 градусов.