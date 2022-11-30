Самые холодные ночи, до -20 градусов, метеорологи обещают 2, 3 и 10 декабря. При этом дневные температуры воздуха в течение двух предстоящих недель составят от -9 до -13 градусов. Также в Нижнем Тагиле прогнозируются умеренные южные и юго-западные ветра от 1 до 11 метров в секунду.