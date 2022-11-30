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Когда будут магнитные бури в декабре в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:10
Фото: 1MI
Прогноз геомагнитной активности в Нижнем Тагиле на две недели декабря опубликовали синоптики Гисметео. Слабые магнитные бури ожидаются в городе 1 числа.

Так, в первый день зимы магнитная активность в Нижнем Тагиле достигнет пяти баллов по девятибалльной шкале, что означает слабые бури. В остальные дни до 14 декабря ожидаются небольшие возмущения мощностью в два-три балла.

В первой половине декабря, согласно долгосрочному прогнозу, сильных снегопадов не будет. Зимние осадки возможны 1, 5, 8 и 9 декабря, в другие даты ожидается переменная облачность или ясная погода.

Самые холодные ночи, до -20 градусов, метеорологи обещают 2, 3 и 10 декабря. При этом дневные температуры воздуха в течение двух предстоящих недель составят от -9 до -13 градусов. Также в Нижнем Тагиле прогнозируются умеренные южные и юго-западные ветра от 1 до 11 метров в секунду.

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#Погода#Эксклюзив#Нижний Тагил#Прогноз#Магнитные бури#Давление#Евгения Сафина
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