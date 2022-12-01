Автомобиль вылетел в кювет под Нижним Тагилом

О пострадавших на настоящий момент неизвестно, сообщается в сообществе «ЧП. Нижний Тагил». Известно, что на месте ДТП работали сотрудники ГАИ. О подробностях пока не сообщается.
Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле на улице Челюскинцев произошло массовое ДТП с участием автобуса №26. На некоторое время после аварии часть города встала в пробке. Позднее стало известно, что в той аварии погиб экс-майор полиции Вячеслав Перемыкин. Он был ветераном боев на Северном Кавказе. Мужчине было 45 лет.
Теперь перевозчик проводит служебное расследование после данной аварии. Само транспортное средство нуждается в ремонте. Поэтому пока автобус не выходит на маршрут.