Больше 300 человек пострадали в ДТП с начала года в Нижнем Тагиле и пригороде

Всего зарегистрировано 209 ДТП, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД. Отмечается, что основными причинами аварий являются:
- Несоответствие скорости дорожным условиям. Всего зафиксировано 55 аварий. В них пострадали 93 человека, еще 10 человек погибли;
- Нарушение правил проезда перекрестков — 31 случай. В результате таких аварий 55 человек получили травмы, еще 6 погибли;
- Выезд на встречную полосу — 18 происшествий. В этих авариях скончались 11 человек, еще 43 травмированы;
- Несоблюдение дистанции — 17 ДТП. 23 человека пострадали, один погиб;
- Управление транспортом без прав. Таких аварий зарегистрировано 16. В Них погибли 9 человек, а 16 получили травмы;
- Проезд на красный сигнал светофора — 11 происшествий. В результате скончались 5 человек, 18 получили ранения;
- Управление автомобилем в нетрезвом состоянии — 15 аварий. В них 18 человек получили травмы, еще 8 скончались;
- Нарушение правил проезда пешеходных переходов. Всего зарегистрировано восемь ДТП. Два человека в результате погибли, еще 8 получили травмы.
В ГИБДД напомнили, что соблюдать ПДД РФ необходимо неукоснительно. Важно управлять автомобилем аккуратно — придерживаться разрешенной скорости, соблюдать дистанцию, не совершать резких маневров и следить за дорогой.