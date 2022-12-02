Согласно данным межрегионального управления Росприроднадзора по Сверловской области, «Уралхимпласт» был оштрафован на 100 тысяч рублей в марте 2022 года в результате неисполнения предписания Росприроднадзора. Нарушения были установлены в рамках проведения внеплановой проверки на предприятии.
«В ходе проверки выяснилось, что на предприятии не выполнили предписание в области охраны атмосферного воздуха. Юрлицо было привлечено к административной ответственности по ч. 38 ст. 19.5 КоАП РФ. Сумма наложенного штрафа составила 100 тыс. рублей», — отметили в Росприроднадзоре.
Проверка на предприятии была организована Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора. В ее рамках было установлено 9 нарушений по охране атмосферного воздуха. Были обнаружены нарушения, связанные с использованием газоочистных установок.
В 2019 году Росприроднадзор оштрафовал организацию на 80 тысяч рублей за нарушения при сбросе сточных вод в реку Черную Катабку — за превышение нормативов сброса загрязняющих компонентов в реку, сообщает прокуратура Свердловской области.
Ранее, в 2018 году, появились сведения, что «Уралхимпласт» был оштрафован на 400 тысяч рублей за причинение ущерба экологии, сообщает veved.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловского облсуда. Внеплановые выездные проверки были организованы Росприроднадзором Свердловской области в 2016 году. Было установлено, что юридическое лицо допустило нарушения в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Соответствующие сведения были представлены в Свердловском облсуде.
Было выявлено, что на балансе предприятия находится полигон для захоронения промышленных отходов, которые являются ядовитыми. На объектах в 2014–2016 гг. лабораторный контроль был организован не в полной мере. Это предприятие функционировало без утвержденных нормативов образования отходов.
Компания неоднократно получала штрафы за различные нарушения. Так, в 2019 году глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью ТАСС сообщила, что объем выбросов в воздух города составил 12,3 тысячи тонн. Представителями компании эта информация была обжалована, и появились опровержения.
В Нижнем Тагиле были зафиксированы рекордный рост смертности и снижение рождаемости. В 2021 году, по предварительным данным, в городе родилось 2949 человек (в 2020 — 3043), а умерло — 7076 (в 2020 — 6121). Естественная убыль за 2021 год составила 4 127 человек (2020 — 3 078 человек). Об этом следует из доклада главы города Владислава Пинаева «о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления».
На начало текущего года численность постоянного населения составляла 343 124 человека. Этот показатель меньше на 4043, если сравнивать с прошлым годом, следует из документа.
Одной из причин столь печальной статистики может быть превышение допустимого уровня ядовитого газа — диоксида азота — в воздухе. Так, в воздухе Нижнего Тагила газоанализатор «Геолан-1П» зафиксировал превышение этого вещества в полтора раза. Соответствующий анализ проводился в конце августа 2022 года у ж/д вокзала.
Было установлено присутствие диоксида азота в воздухе 0,3 мг на кубический метр. При этом норма равна 0,2 мг. До конца лета на территории города действовал режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных компонентов. Одним из них является диоксид азота. Это вещество может спровоцировать развитие разных заболеваний.
Как свидетельствуют данные испытательной лаборатории «Веста», диоксид азота при растворении в воде превращается в азотную и азотистую кислоты. При их растворении в атмосфере возможно появление кислотных дождей. При поступлении в организм вещество растворяется в легких, нарушает работу органов дыхания и провоцирует ожоги.
Последствия воздействия диоксида азота на организм:
В группе риска по развитию осложнений находятся граждане, проживающие в городах с повышенным уровнем концентрации токсичных веществ. Постоянное вдыхание диоксида азота может спровоцировать развитие раковых новообразований.
Даже малая концентрация вещества может повлечь нарушение дыхания и отек легких, согласно данным компании RTECO (дистрибьютор ведущих иностранных производителей и сертифицированный поставщик отечественных заводов-изготовителей оборудования КИПиА, в том числе переносных и стационарных газоанализаторов). Кроме того возможны угнетение нервной системы и расширение сосудов, снижение давления, анемия.
На первых этапах отравления симптомы не являются выраженными. Возможны головная боль и кашель, слабость и боль в области груди, мышечные спазмы. Впоследствии появляются галлюцинации, головокружение и тахикардия. При усугублении интоксикации повышается температура тела, появляется тошнота, ощущается нехватка воздуха.
Несмотря на то, что неоднократно Росприроднадзор проводил проверки и штрафовал предприятие, были выявлены новые нарушения. По итогам внеплановой проверки Росприроднадзора на ПАО «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле весной этого года были выявлены девять нарушений в сфере охраны воздуха. Наибольшая доля нарушений была связана с тем, что источники выбросов не совпадают с теми, которые указаны в отчете об инвентаризации.
Было установлено, что газоочистные установки используются некорректно. После проведения проверки в отношении должностных лиц предприятия, а также в отношении юридического лица были возбуждены административные дела. Отмечается, что предприятие выбрасывает около 300 тонн загрязняющих веществ ежегодно, в том числе формальдегид.
Ранее, в марте, сотрудники Росприроднадзора взяли пробы воздуха на городских предприятиях.
Согласно данным регионального управление Росприроднадзора, уральское управление выявило нарушения природоохранного законодательства в деятельности ПАО.
В ходе выполнения проверки были установлены такие нарушения:
По установленным нарушениям принимались административные меры в связи с отклонением от обязательных нормативных требований.
В Госдуме были проведены парламентские слушания по реализации федерального проекта »Чистый воздух». Отмечается, что представители Свердловской области не присутствовали на этом мероприятии.
Представитель фракции «Новые люди» Георгий Арапов провел анализ информации Роспотребнадзора за 2021 год среди городов, которые участвуют в федеральном проекте. Нижний Тагил занял второе место по содержанию бензопирена и первое — по содержанию бензола, а также второе место по уровню хронического неканцерогенного риска. Первое место занял Норильск, третье — Липецк. В сравнительной характеристике уровней суммарного канцерогенного риска он занял четвертое место. В первую тройку городов вошли Челябинск, Липецк, Братск.
В рамках выступления Арапов выразил сомнения в результативности значительных вложений в экологически чистый транспорт и масштабирование газового отопления. Руководитель федерального проекта Константин Цыганов сообщил о том, как выполняются поручения российского лидера Владимира Путина по снижению выбросов.
«Город Нижний Тагил. 95% выбросов города от промышленности. Здесь нужно снизить выбросы на 30 тыс. тонн и практически столько же опасных веществ, это 23% к 2026 году, от общего объема выбросов в базовом 2017 году. Комплексным планом предусмотрели 69 мероприятий. Из бюджета помогаем перевести в городе более 2 тыс. домовладений с дровяного отопления на газовое. Обеспечиваем модернизацию пяти котельных и покупаем 12 трамваев. Это 2 млрд рублей. Из 30 тыс. тонн [планируемого снижения] вклад промышленности 91%. Основные загрязнители: ЕВРАЗ и ВГОК. Их вложения должны составить 11 млрд рублей. ЕВРАЗ уже снизил выбросы за счёт технического перевооружения установки сухого тушения кокса и строительства доменной печи. По городу это дало эффект минус 7%. К 2024 году за счёт завершения мероприятий ВГОКа выбросы снизятся еще на 9%. Завершающий эффект в городе получим в 2026 году после модернизации газоотводящих трактов конвертеров ЕВРАЗа», — сообщил Константин Цыганов в ходе парламентских слушаний в Госдуме.
В рамках обсуждений были озвучены предложения по улучшению реализации проекта и усилению контроля за выполнением поставленных задач. Отмечается, что представители Генеральной прокуратуры сообщили о том, что не все предприятия выполняют мероприятия по планам, за что они должны нести соответствующую ответственность.
В свою очередь председатель Комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин в рамках парламентских слушаний предложил ускорить внесение законодательного проекта о разработке системы мониторинга качества воздуха. По его словам, Росприроднадзор провел проверки предприятий первой категории отрицательного воздействия. По их итогам было зафиксировано около 500 отклонений.
«За эти нарушения установлены незначительные штрафы, что, вероятно, требует пересмотра, и такая инициатива в комитет уже поступила», — отметил Кобылкин.
«Уралхимпласт» является одним из наиболее крупных отечественных производителей синтетических смол и пластмасс. Основные производственные мощности предприятия расположены в Нижнем Тагиле. Неоднократно ПАО обвиняли в превышении максимально допустимого уровня выбросов и в загрязнении окружающей среды, воздуха, реки, песка. Об этом сообщает издание «Журналистский контроль» со ссылкой на свой источник.
Свердловская область, на территории которой действует предприятие, занимает последние строки в экологических рейтингах. Смертность в Нижнем Тагиле превышает показатель рождаемости. К частым причинам смерти относят онкологию, проблемы с кровообращением.
Сообщается, что «Уралхимпласт» включен в десятку наиболее масштабных предприятий города, которые обеспечивают основной объем производства и при этом вредят окружающей среде.
Эксперты Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ высказали мнение, что штрафы для предприятий, которые установлены в настоящее время, не стимулируют их ответственнее относиться к природе. Представители Народного фронта выступили за усиление контроля за модернизацией производств, которые наносят вред экологии.
Как рассказал координатор Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ Владимир Гутенев, за время работы центра неоднократно возникали проблемы с загрязнением окружающей среды со стороны недобросовестных предпринимателей. При этом в абсолютном большинстве случаев эти деятели не придают значимости наносимому ими ущербу окружающей среде и всячески пытаются его скрыть, а когда нарушения зафиксированы, предпочитают ограничиваться штрафами, а не устранением причин их возникновения.
«Поэтому не случайно, что специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов не так давно заявил о том, что штрафы для тех предприятий, которые отказываются модернизировать свои производства, возрастут в несколько десятков раз», — отметил координатор центра.
Владимир Гутенев также добавил, что существенная часть предприятий не только не провела модернизацию, но и не планирует действий в данном направлении. Кроме того, по его словам, проблема загрязнения окружающей среды не всегда относится к старым предприятиям, которые функционируют десятки лет.
«Известны случаи, когда недавно созданные предприятия не уделяют должного внимания экологическим последствиям своей деятельности. К таким мы можем отнести нефтеперерабатывающий завод в Курской области, куда накануне представители нашего центра осуществили выездное мероприятие. Завод даже не планирует проводить какую-либо модернизацию, несмотря на массовые протесты сотен жителей. По данному факту ОНФ готовит обращения в Генеральную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Возможно, под контролем надзорных ведомств сохранение благоприятной окружающей среды для местного населения станет приоритетной производственной задачей», — резюмировал Гутенев.
В городе власти ведут борьбу за улучшение экологической ситуации. В Нижнем Тагиле продолжается реализация программы «Чистый воздух», которая является частью проекта «Экология» и направлена на сокращение вредных выбросов, сообщает официальный сайт города. Ранее Нижний Тагил с рабочим визитом посетил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, сообщает mnr.gov.ru.
«Всего мероприятия в Нижнем Тагиле оцениваются почти в 18 миллиардов рублей. Основная часть — это средства бизнеса. Из федерального же бюджета город получит 1,9 миллиарда рублей. На эти деньги две тысячи частных домов, где топят углём, переведем на газ. Также за счет федерального бюджета реконструируем пять котельных, где из-за сильного износа происходит неполное сгорание топлива. По итогу в котельных появится новое оборудование, в частности специальные автоматические системы, которые в зависимости от погоды регулируют отпуск тепловой энергии, что уменьшает расход топлива и, соответственно, снижает выбросы. И третье бюджетное направление — это замена общественных автобусов на экологический транспорт», — рассказал Александр Козлов.
Ожидается, что эффект от модернизации котельных, газификации и запуска трамваев поможет снизить число опасных выбросов на 2420 тонн. Помимо этого, предприятиям также нужно добиться снижения выбросов вредных химических компонентов. Немаловажны при этом работа активистов и подача жалоб местных жителей в соответствующие инстанции. Эти действия могут способствовать проведению внеплановых проверок и принятию мер для улучшения ситуации в городе.