«Город Нижний Тагил. 95% выбросов города от промышленности. Здесь нужно снизить выбросы на 30 тыс. тонн и практически столько же опасных веществ, это 23% к 2026 году, от общего объема выбросов в базовом 2017 году. Комплексным планом предусмотрели 69 мероприятий. Из бюджета помогаем перевести в городе более 2 тыс. домовладений с дровяного отопления на газовое. Обеспечиваем модернизацию

пяти котельных и покупаем

12 трамваев. Это 2 млрд рублей. Из 30 тыс. тонн [планируемого снижения] вклад промышленности 91%. Основные загрязнители: ЕВРАЗ и ВГОК. Их вложения должны

составить

11 млрд рублей. ЕВРАЗ уже снизил выбросы за счёт технического перевооружения установки сухого тушения кокса и строительства доменной печи. По городу это дало эффект минус 7%. К 2024 году за счёт завершения мероприятий ВГОКа выбросы снизятся еще на 9%. Завершающий эффект в городе получим в 2026 году после модернизации газоотводящих трактов конвертеров ЕВРАЗа»

, —

сообщил

в ходе парламентских слушаний в Госдуме.