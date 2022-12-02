Елочные базары есть почти в каждом торговом центре Нижнего Тагила. Журналист TagilCity.ru посетил несколько из них и выяснил, во сколько тагильчанам обойдется елка в этом году.
Цены на искусственные новогодние деревья зависят от высоты, пушистости и цвета. Стоимость елки 120 см начинается от 1,2 тысячи рублей, если на ней будут натуральные шишки, то начальная цена поднимется до 1,5 тысячи рублей, а наличие огней на ней увеличит эту цифру до 2,6 тысячи рублей и выше.
Непривычный белый цвет елки также делает ее дороже. Дерево высотой 120 см — от 2,5 тысячи рублей, 150 см — от 3,5 тысячи рублей. Более высокие деревья белого цвета встречаются реже. Их цена стартует от 5 тысяч рублей.
Стоимость елок с верхушкой в виде звезды и встроенными гирляндами начинается от 3 тысяч рублей и в зависимости от высоты достигает 8-9 тысяч рублей.
В нескольких торговых точках корреспонденту попались деревья, цена которых превышает 10 тысяч рублей. При этом такие елки на первый взгляд не выделились ничем примечательным. На вопрос: «Почему так дорого?» продавцы говорят о том, что такие деревья литые, то есть состоят не из отдельных частей. Они долговечнее, так как не осыпаются.
Для тех, кто все же хочет сэкономить, но не в ущерб новогоднему настроению, есть вариант приобрести б/у елку через сайты объявлений. По оценке пресс-службы Авито, в октябре-ноябре количество продаж искусственных елей в Нижнем Тагиле увеличилось в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На данный момент на платформе в Нижнем Тагиле размещено около 160 объявлений о продаже искусственных елей, из них более половины — новые товары, от магазинов и производителей. Приобрести небольшую полуметровую ель, которая уже украшала чей-то дом, можно по цене от 150 рублей, а новую — от 200 рублей. В среднем тагильчане приобретают новогоднюю елку за 3 920 рублей — по такой цене покупают высокие ели 1,8 — 2,1 метра. Самая дорогая ель — заснеженная и с пышным декором — на платформе в городе обойдется покупателю в 19 тысяч рублей, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Авито.
Если же душа требует чего-то необычного или хочется удивить гостей, то стоит зайти на маркетплейсы. Правда цены на такие елки будут уже гораздо выше средних. Например, искусственное дерево высотой 180 см с встроенными огоньками обойдется в 76 тысяч рублей. Есть вариант ели дешевле — тоже с подсветкой, которая здесь регулируется с телефона — 210 см за 69 тысяч рублей. Итальянская елка высотой 170 см будет стоить 57 тысяч рублей. Продавец заявляет, что дерево полностью копирует натуральную ель, обладает экологичностью и пожароустойчивостью. Золотистая елка 180 см обойдется в 22 тысячи рублей.
В целом цены на елки, согласно исследованиям, в этом году в России выросли от 10% до 50% в зависимости от сегмента.
Цены на искусственные елки в этом году будут увеличены из-за роста стоимости транспортировки. Сильнее всего подорожание затронет премиум-сегмент и может достигнуть 50%, относительно стоимости прошлого года. Тогда как натуральные отечественные елки и искусственные елки из эконом-сегмента могут подорожать в пределах 10-15%. В прошлом декабре стоимость искусственных деревьев к Новому году так же в среднем выросла на 30%, — рассказала редакции аналитик исследовательской компании NTech Татьяна Ерофеева.
Живые елки в Нижнем Тагиле можно будет приобрести только с разрешения отдела экологии мэрии или лесничества. Стоимость дерева также зависит от его высоты. Например, в прошлом году стоимость ели до одного метра составляла 28,5 рублей. Срубить елку после оплаты можно самостоятельно, но только в определенном участке леса. Также купить елку можно через Нижнетагильское лесничество, правда тогда цена на нее поднимется до двух раз. Сезон заготовок деревьев администрация города объявляет в середине декабря.