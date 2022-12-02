Живые елки в Нижнем Тагиле можно будет приобрести только с разрешения отдела экологии мэрии или лесничества. Стоимость дерева также зависит от его высоты. Например, в прошлом году стоимость ели до одного метра составляла 28,5 рублей. Срубить елку после оплаты можно самостоятельно, но только в определенном участке леса. Также купить елку можно через Нижнетагильское лесничество, правда тогда цена на нее поднимется до двух раз. Сезон заготовок деревьев администрация города объявляет в середине декабря.