Якушев предостерег от навязчивости семьям мобилизованных из Свердловской области

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев сегодня встретился с волонтерами регионального штаба акции #МыВместе в Екатеринбурге. Он попросил добровольных помощников «окружить семьи мобилизованных естественной заботой» и не навязывать им свою помощь, если те говорят, что с чем-то могут справиться сами.
Нельзя допустить, чтобы ваша работа выглядела навязчиво. Помощь не должна нарушать семейную ауру, — отметил полпред Владимир Якушев.
В то же время Владимир Якушев назвал работу волонтеров крайне важной для власти в условиях частичной мобилизации.