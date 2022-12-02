Якушев предостерег от навязчивости семьям мобилизованных из Свердловской области

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев сегодня встретился с волонтерами регионального штаба акции #МыВместе в Екатеринбурге. Он попросил добровольных помощников «окружить семьи мобилизованных естественной заботой» и не навязывать им свою помощь, если те говорят, что с чем-то могут справиться сами.