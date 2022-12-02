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Якушев предостерег от навязчивости семьям мобилизованных из Свердловской области

Сегодня, 01:20
Фото: Официальный сайт полпреда Президента РФ в УФО
Волонтеры Свердловской области на встрече с полпредом Якушевым услышали сегодня напутствие не навязываться с излишней помощью семьям мобилизованных граждан.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев сегодня встретился с волонтерами регионального штаба акции #МыВместе в Екатеринбурге. Он попросил добровольных помощников «окружить семьи мобилизованных естественной заботой» и не навязывать им свою помощь, если те говорят, что с чем-то могут справиться сами.

Нельзя допустить, чтобы ваша работа выглядела навязчиво. Помощь не должна нарушать семейную ауру, — отметил полпред Владимир Якушев.

В то же время Владимир Якушев назвал работу волонтеров крайне важной для власти в условиях частичной мобилизации.

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#Андрей Труфанов#Общество#Частичная мобилизация в России#Свердловская область#Нижний Тагил#Екатеринбург#Мобилизованные#Волонтеры#Полпред#Владимир Якушев
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