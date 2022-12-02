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Зоозащитница из Березовского заявил об избиении в подъезде

Сегодня, 13:01
Фото: 1MI
В Березовском зоозащитница Ольга Новоселова пыталась спасти щенка, но подверглась избиению. Об этом рассказала сама женщина.

К женщине обратилась соседка, которая рассказала про мужчину, якобы избивающего свою собаку. Так как Ольга является инспектором Росприроднадзора по обращению с животными, она стала разбираться в ситуации, пишет «КП-Екатеринбург».

Уже через 10 минут после обращения Ольга приехала к месту жительства предполагаемого злоумышленника. Он открыл дверь зоозащитнице и стал кричать, а после, как утверждает пострадавшая, набросился на нее и прижал к стене.

Женщина попыталась убежать, но мужчина догнал ее и стал бить.  Она успела лишь сгруппироваться, чтобы было менее больно. При этом она кричала, чтобы слышали соседи, но никто на помощь к ней не вышел.

После избитая сумела добежать до машины и позвонить в полицию. Стражи порядка приехали и арестовали дебошира, но, как утверждает Ольга, далее никаких наказаний для него не последовало.

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Сам нападавший отрицает, что бил Ольгу. В полиции отметили, что проводят проверку.

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