Зоозащитница из Березовского заявил об избиении в подъезде

К женщине обратилась соседка, которая рассказала про мужчину, якобы избивающего свою собаку. Так как Ольга является инспектором Росприроднадзора по обращению с животными, она стала разбираться в ситуации, пишет «КП-Екатеринбург».
Уже через 10 минут после обращения Ольга приехала к месту жительства предполагаемого злоумышленника. Он открыл дверь зоозащитнице и стал кричать, а после, как утверждает пострадавшая, набросился на нее и прижал к стене.
Женщина попыталась убежать, но мужчина догнал ее и стал бить. Она успела лишь сгруппироваться, чтобы было менее больно. При этом она кричала, чтобы слышали соседи, но никто на помощь к ней не вышел.
После избитая сумела добежать до машины и позвонить в полицию. Стражи порядка приехали и арестовали дебошира, но, как утверждает Ольга, далее никаких наказаний для него не последовало.
Сам нападавший отрицает, что бил Ольгу. В полиции отметили, что проводят проверку.