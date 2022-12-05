Родственникам погибших при взрыве газа в Нижневартовске выплатят по 1 миллиону рублей

Сейчас люди, потерявшие жилье в результате взрыва газового баллона, временно поселились в квартирах маневренного фонда. Сумму денежной компенсации рассчитают на основании степени ущерба, сообщает издание «Новые Известия» со ссылкой на департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа.
Глава региона Наталья Комарова поручила властям до 10 часов утра по уральскому времени в понедельник, 5 декабря, составить проект постановления о мерах компенсации для всех, кто пострадал в результате чрезвычайного происшествия. Размер компенсации рассчитают исходя из «учета конкретной трагедии».