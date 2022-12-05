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Родственникам погибших при взрыве газа в Нижневартовске выплатят по 1 миллиону рублей

Сегодня, 06:55
Фото: 1MI
Пострадавшим при взрыве газа в многоэтажке Нижневартовска, а также родственникам погибших, власти ХМАО-Югры пообещали выплатить 1 миллион рублей.

Сейчас люди, потерявшие жилье в результате взрыва газового баллона, временно поселились в квартирах маневренного фонда. Сумму денежной компенсации рассчитают на основании степени ущерба, сообщает издание «Новые Известия» со ссылкой на департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа.

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Глава региона Наталья Комарова поручила властям до 10 часов утра по уральскому времени в понедельник, 5 декабря, составить проект постановления о мерах компенсации для всех, кто пострадал в результате чрезвычайного происшествия. Размер компенсации рассчитают исходя из «учета конкретной трагедии».

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#Анна Варнакина#Экономика#Нижневартовск#Взрыв газа#Газовый баллон#Смерть#Пострадавшие
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