Родственникам погибших при взрыве газа в Нижневартовске выплатят по 1 миллиону рублей

Глава региона Наталья Комарова поручила властям до 10 часов утра по уральскому времени в понедельник, 5 декабря, составить проект постановления о мерах компенсации для всех, кто пострадал в результате чрезвычайного происшествия. Размер компенсации рассчитают исходя из «учета конкретной трагедии».