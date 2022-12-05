Взрыв газа в Нижевартовске унес жизни 4-х человек и разрушил два этажа жилого дома

Предполагается, что в Нижневартовске взорвался газовый баллон, поскольку 5-этажный дом не был газифицирован. ТАСС сообщает о том, что в одном подъезде разрушены квартиры 2-го и 3-го этажей. Сильно пострадали соседние жилые помещения. Четверо вартовчан погибли, 10 пострадали. Известно, что одного человека, считавшегося погибшим, реанимировали медики.