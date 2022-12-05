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Взрыв газа в Нижевартовске унес жизни 4-х человек и разрушил два этажа жилого дома

Сегодня, 05:02
Фото: ТГ-канал Дмитрия Кощенко
По уточненной информации, четыре жителя Нижневартовска погибли и десять пострадали при взрыве газа в жилом доме. Мэр города Дмитрий Кощенко сообщил о развертывании пункта временного размещения в ближайшей школе.

Предполагается, что в Нижневартовске взорвался газовый баллон, поскольку 5-этажный дом не был газифицирован. ТАСС сообщает о том, что в одном подъезде разрушены квартиры  2-го и 3-го этажей. Сильно пострадали соседние жилые помещения. Четверо вартовчан погибли, 10 пострадали. Известно, что одного человека, считавшегося погибшим,  реанимировали медики.

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Из дома эвакуированы более 50 человек, все нуждающиеся будут размещены в пункте временного содержания, потерявшим жилплощадь предоставят жилье из маневренного фонда.

Организована работа «горячей линии», психологов и медиков. На месте взрыва ведутся работы по разбору завалов.

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#Андрей Труфанов#Бытовой газ#Взрыв#Взрыв газа#Погибшие#Новости УрФО#Происшествия
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