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Советскую новогоднюю гирлянду демонтировали в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:26
С улиц Нижнего Тагила сняли конструкцию советских времен, представляющую опасность для тагильчан.

Гирлянда висела над проезжей частью между двумя жилыми домами. Сняли конструкцию в пятницу, 2 декабря, в ходе проведения обследования креплений гирлянды на жилых домах. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

В ходе обследования выяснилось, что гирлянда не соответствует требованиям техники безопасности, а значит представляет угрозу для местного населения.

Более того, данная конструкция не находилась в стадии работы уже более 20 лет. Владислав Пинаев отметил, что в этом году новогоднее убранство площади пополнится новыми световыми элементами.

Новый год 2022-2023: отмена массового празднования в Нижнем Тагиле
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Напомним, что празднование Нового года в Нижнем Тагиле не отменялось. Например, для детей будет построен новогодний городок на площади у драмтеатра. Здесь появятся ледовые фигуры, снежные горки. Во время празднования тут будут гулять ростовые куклы. 

При этом ранее сообщалось что каждая пятая компания города отменила новогодний корпоратив.

#Город#Нижний Тагил#Эксклюзив#Гирлянда#Новый год#Елена Озерова
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