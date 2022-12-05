Советскую новогоднюю гирлянду демонтировали в Нижнем Тагиле

Гирлянда висела над проезжей частью между двумя жилыми домами. Сняли конструкцию в пятницу, 2 декабря, в ходе проведения обследования креплений гирлянды на жилых домах. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.
В ходе обследования выяснилось, что гирлянда не соответствует требованиям техники безопасности, а значит представляет угрозу для местного населения.
Более того, данная конструкция не находилась в стадии работы уже более 20 лет. Владислав Пинаев отметил, что в этом году новогоднее убранство площади пополнится новыми световыми элементами.
Напомним, что празднование Нового года в Нижнем Тагиле не отменялось. Например, для детей будет построен новогодний городок на площади у драмтеатра. Здесь появятся ледовые фигуры, снежные горки. Во время празднования тут будут гулять ростовые куклы.
При этом ранее сообщалось что каждая пятая компания города отменила новогодний корпоратив.