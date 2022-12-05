Советскую новогоднюю гирлянду демонтировали в Нижнем Тагиле

Напомним, что празднование Нового года в Нижнем Тагиле не отменялось. Например, для детей будет построен новогодний городок на площади у драмтеатра. Здесь появятся ледовые фигуры, снежные горки. Во время празднования тут будут гулять ростовые куклы.