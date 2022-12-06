19-летний юноша из Артемовского убил собутыльника во время застолья

Правоохранителям вечером 5 декабря поступило сообщение о том, что в подъезде общежития на улице Свободы найдено тело мужчины. Прибывшие специалисты заключили, что пострадавшего убили.
Далее сотрудники Минздрава указали на дверь квартиры, в которой находились двое мужчин. Об их возможной причастности к ЧП рассказали соседи, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.
Двух предполагаемых злоумышленников задержали. Мужчинам 55 и 19 лет. Старший уже ранее нес ответственность за грабежи, кражу и умышленное причинение вреда здоровью.
После выяснилось, что убитому 33 года. Он выпивал вместе со своими знакомыми, как вдруг между ним и 19-летним собутыльником вспыхнул конфликт. Они подрались, и 19-летний оппонент забил жертву до смерти.
Юноше предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть).