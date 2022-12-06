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19-летний юноша из Артемовского убил собутыльника во время застолья

Сегодня, 13:21
Фото: 1MI
Сотрудники Росгвардии задержали в Артемовском мужчину, который совершается в совершении особо тяжкого преступления - убийства.

Правоохранителям вечером 5 декабря поступило сообщение о том, что в подъезде общежития на улице Свободы найдено тело мужчины. Прибывшие специалисты заключили, что пострадавшего убили.

Далее сотрудники Минздрава указали на дверь квартиры, в которой находились двое мужчин. Об их возможной причастности к ЧП рассказали соседи, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

Двух предполагаемых злоумышленников задержали. Мужчинам 55 и 19 лет. Старший уже ранее нес ответственность за грабежи, кражу и умышленное причинение вреда здоровью.

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После выяснилось, что убитому 33 года. Он выпивал вместе со своими знакомыми, как вдруг между ним и 19-летним собутыльником вспыхнул конфликт. Они подрались, и 19-летний оппонент забил жертву до смерти.

Юноше предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть).

#Елена Озерова#Криминал#Новости УрФО#Убийство#Застолье#Драка
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